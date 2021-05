Unidad móvil del IMSS realizará mastografías en diferentes municipios

La campaña está dirigida a quienes nunca se hayan realizado una mastografía o se hayan detectado bolitas, abultamientos, hundimientos del pezón o coloración diferente en las mamas, o que tengan antecedentes familiares directos del cáncer de mama

En el marco de la recuperación de servicios, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas invita a las mujeres derechohabientes, que tengan de 40 y 69 años de edad, para acudir a la Unidad Móvil que cuenta con mastógrafo para realizarse la detección oportuna de cáncer de mama.

Se visitarán las diversas Unidades de Medicina Familiar (UMF) en Tuxtla Gutiérrez y municipios aledaños. La ubicación de la Unidad Móvil durante mayo será en:

• UMF No. 25 Tuxtla Gutiérrez, del 17 al 21 de mayo.

• UMF No. 17 SCLC, del 24 al 28 de mayo.

En los meses de junio y julio se ubicará en las siguientes UMF:

• UMF No. 14 en Pujiltic, del 31 de mayo al 04 de junio.

• UMF No. 18 Comitán, del 07 al 11 de junio.

• UMF No. 27 Frontera Comalapa, el 14 y 15 de junio.

• UMF No. 23 Tuxtla Gutiérrez, el 17 y 18 de junio.

• UMF No. 45 Palenque, el 21 y 22 de junio.

• UMF No. 40 Reforma, el 24 y 25 de junio.

• UMF No. 44 Estación Juárez, el 28 y 29 de junio.

• UMF No. 43 Pichucalco, el 01 y 02 de julio.

• UMF No. 41 Malpaso, el 05 de julio.

• UMF No. 42 Peñitas, el 06 de julio.

El objetivo de esta campaña es detectar oportunamente cualquier anormalidad del tejido de los senos, que en algunos casos y sin la atención oportuna, pueden convertirse en un riesgo para la salud de las mujeres.

Está dirigida a quienes nunca se hayan realizado una mastografía o se hayan detectado bolitas, abultamientos, hundimientos del pezón o coloración diferente en las mamas, o que tengan antecedentes familiares directos del cáncer de mama.

Las mujeres deberán acudir con su Cartilla Nacional de Salud vigente, vestir ropa cómoda de dos piezas, recién bañada, sin haber usado talco o desodorantes.

Las atenciones médicas se desarrollan bajo un estricto protocolo de seguridad e higiene para protección de las y los pacientes, así como del personal institucional adscrito a las unidades hospitalarias.

Es importante el uso de cubrebocas obligatorio durante la permanencia en las instalaciones médicas; lavado de manos con agua y jabón, uso de gel con base de alcohol al 70 por ciento y privilegiar la sana distancia.