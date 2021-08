Universidades de Chiapas no cuentan con presupuesto y/o protocolos para atender violencia de género

Mediante solicitudes de información se les preguntó a cuatro instituciones de nivel superior de la entidad sobre presupuestos, protocolos y denuncias sobre violencia de género, solo dos respondieron

Sandra de los Santos / Aquínoticias

Por medio de solicitudes de acceso a la información pública se le cuestionó a la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), Universidad Intercultural de Chiapas (Unich) y Universidad Politécnica de Chiapas (UPCh) sobre denuncias, presupuesto, y protocolos para atender el tema de violencia de género.

Solo la Unicach y la Unich respondieron las preguntas, la primera institución lo hizo de manera parcial. La Unach y la UPCh no respondieron las solicitudes de información que se presentaron en el mes de marzo del 2021.

Debido a la contingencia sanitaria, los plazos y términos para cumplir con las obligaciones de transparencia se han modificado así también los resolutivos de los recursos de revisión así que la respuesta de la Unach y UPCh, tres meses después de haber sido planteada las interrogantes, continúan pendientes.

En el caso de la Unich, el encargado del despacho del abogado general, Alejandro Llaven Ramírez informó, en respuesta a la solicitud 00139521, que del 2017 a la fecha en esa universidad no tienen ninguna denuncia por violencia de género. Sin embargo, también señaló que no cuentan con un presupuesto para prevenir y atender la violencia de género. Tampoco tienen un protocolo de actuación para los casos de violencia de género.

La Unicach no tiene documentado casos de violencia de género en la universidad. Informó sobre la conformación de una dirección de derechos humanos y género, y que están trabajando en la elaboración de un protocolo de actuación para atender los casos de violencia. No respondió sobre el presupuesto asignado a este tema.

La Red de Colectivas Feministas Universitarias de Chipas (Recofuch) integrada por estudiantes de diferentes instituciones de nivel superior han denunciado de manera recurrente caso de violencia de género en estas instituciones en donde también al inicio del año pasado, semanas antes que se declaró la pandemia, se hicieron tendederos para denunciar casos de acoso y hostigamiento sexual.

Debido al paro estudiantil impulsado por esta red de colectivas en febrero y marzo de este 2021 en la Unach, se conoció de alrededor de 300 denuncias que no se han atendido en esa universidad, la mayoría de ellas relacionadas con violencia de género y se logró que se modificará el protocolo de actuación para la violencia de género.

Al no tener un protocolo de actuación para atender los casos de violencia de género, las universidades no cuentan con mecanismos de registros cuando se presentan estas denuncias y no necesariamente significa que no se estén presentando. Al no documentarse las denuncias no se conoce tampoco si existen sanciones, seguimiento y medidas precautorias para quien denuncia.

Por ello, es que la Recofuch ha estado pidiendo a las instituciones de nivel superior que atiendan las denuncias de violencia de género, cuenten con protocolos de actuación consensuados con la comunidad universitaria, que permitan el registro y seguimiento de cada una de las denuncias.