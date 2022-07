‘Uno busca la vida y encuentra la muerte’, sepultan en México a migrantes muertos en Texas

Este jueves iniciaron los funerales de los migrantes mexicanos muertos al interior de un tráiler en en Texas, Estados Unidos

Redacción-La Lista

Los primeros funerales de migrantes mexicanos repatriados muertos al interior de un tráiler en Texas se llevaron a cabo este jueves en estados como Querétaro y Oaxaca.

Apenas el miércoles, el Gobierno mexicano anunció la repatriación de 16 cuerpos de mexicanos que fallecieron en ese episodio en el que fueron abandonados en el interior de un tráiler que transportaba migrantes y que fue localizado en San Antonio (Texas, EU) el 27 de junio.

Por ello, las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE), de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración (INM), y de la Defensa Nacional (Sedena) coordinaron una serie de vuelos con el objetivo de repatriar los cuerpos.

Precisamente a bordo del segundo vuelo militar realizado por la Cancillería mexicana arribó a México el cuerpo de Marcial Trejo, el único ciudadano de Querétaro que murió en busca de cumplir el sueño americano.

Esta no era la primera vez que Trejo viajaba a Estados Unidos buscando una vida mejor de la que le ofrece su natal Pinal de Amoles, en la Sierra Gorda de Querétaro.

Según relató a la agencia Efe su esposa, Guadalupe Lizbeth Ramírez, desde que Trejo salió de la secundaria (alrededor de los 15-16 años de edad), siempre tuvo en su mente la idea de irse “al otro lado” (Estados Unidos), como la mayoría de los jóvenes de la región lo hacen, pues no solo habitan el municipio más pobre de Querétaro sino que es uno de los que registran la mayor migración hacia el norte.

Para su familia, su muerte es algo que aún cuesta trabajo creer, pues muchos no supieron que se fue Estados Unidos, pues les había contado que tenía planes para quedarse una temporada en México.

Fotografía cedida por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), donde se observa los ataúdes de los mexicanos repatriados. Foto: Especial

Ciro Reséndiz es habitante de la comunidad de Ahuacatlán, en Pinal de Amoles, donde se encuentra el panteón en el que fueron enterrados los restos de Marcial, quien comentó que su familia y la de Trejo son muy unidas, por lo que, a pesar del bastón y las dificultades para caminar, no dudó en acompañar a la familia a darle el último adiós.

Don Ciro comenta que él fue uno de los serranos que en algún momento de su vida, por ahí de 1988, buscó también el sueño americano y estuvo a punto de tener un final como el de Trejo, por lo que ya no le quedaron ganas de volver.

“Uno va a buscar la vida y encuentra la muerte. Yo también una vez fui y no me gustó, tratan muy mal los americanos. Yo una vez me fui y ya me andaba muriendo, no llevábamos oxígeno, en una camioneta cerrada y ya mejor no volví. Ya no quise ir, aunque no tenga dinero pero aquí estoy”, relata.

Agustín Casiano de la Cruz es padrino de Trejo, a quien conoció desde niño y a quien siempre recordará como “un muchacho tranquilo” del que nunca escuchó algo malo y cuyos restos fueron enterrados este jueves al mediodía Además, reconoció que tras la tragedia no puede evitar pensar en sus cinco hijos, quienes viven en Estados Unidos, pero para los que, reconoce, no existe un futuro prometedor en su tierra.

Funerales en Oaxaca de migrantes muertos en Texas

En el estado de Oaxaca, habitantes, amigos y familiares de la comunidad de San Miguel Huautla despidieron a Javier Flores López, uno de los cuatro migrantes originarios del estado, quien falleció en el tráiler en San Antonio, Texas Los otros tres son Marco Antonio Velasco también de San Miguel Huautla, además de Josué Díaz, de Santa María de Tlahuitoltepec, y Mariano, de San Felipe Usila.

El Gobierno mexicano aseguró que, de acuerdo con la voluntad de los familiares, se repatriarán 25 de 26 personas mexicanas fallecidas y se cubrirá los gastos hasta sus lugares de origen.

El tráiler con decenas de personas sofocadas fue descubierto el 27 de junio en San Antonio, Texas, en el condado de Bexar.

Hasta ahora, el forense del condado ha confirmado la muerte de 53 migrantes, entre ellos 26 mexicanos, siete guatemaltecos y 14 hondureños, quienes fueron transportados en el camión sin ventilación y bajo altas temperaturas.

-Con información de EFE