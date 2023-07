Urge que Congreso de Chiapas legisle Ley 3 de 3 para que en 2024 no haya ningún agresor en el poder

La Ley 3 de 3 ya es una Reforma Constitucional en el Artículo 38, en la que se le va a suspender los derechos políticos y ciudadanos a quien sea deudor de pensión alimenticia, acosador sexual y agresor por razones de género (que incluye acoso y hostigamiento), en el ámbito público, político y privado, que quiera aspirar en un cargo, comentó la politóloga feminista Yndira Sandoval, en su visita a Chiapas.

Agregó que hasta hace menos dos meses, la ley no prohibía que quien estuviera en estos supuestos ocupara un cargo de elección. “Estamos en la antesala de un proceso electoral 2024, se van a elegir y renovarse 30 mil cargos. Todos ellos no pasaban por un tamiz de usted es agresor, violentador, deudor. Actualmente, este ya es un derecho”, dijo.

Remarcó que esta ley se llama 3 de 3, porque es a nivel federal, estatal y municipal, para la función pública, para los cargos de elección y también para los órganos autónomos (jueces, magistrados, rectores de universidades, comisionados de derechos humanos), “es decir, nadie al amparo del poder podrá estar ahí si viola un derecho en lo privado o lo público”.

Por su parte, la diputada federal Olga Luz Espinosa Morales externó que, “en Chiapas se tienen tiempos fatales, porque nosotros tenemos un proceso electoral que inicia en enero de 2024. Entonces el Congreso local tiene hasta el 30 de septiembre para legislar, armonizar esa 3 de 3. Lo idóneo es que esta ley este en nuestra constitución local. El problema es que el Congreso de Chiapas ya está en receso, tendría que abrir un periodo extraordinario de sesiones para que antes del 30 de septiembre esto sea una realidad”, señaló en entrevista para el Diario Ultimátum.

“Que Chiapas no se quede afuera y atrás, que haya un marco jurídico local que le dé certeza desde la Ley Orgánica local, municipal, para la función pública, desde la Ley de Procedimientos Electorales, de los cargos que se van a elegir en el 2024, pero también la Ley Orgánica del Poder Judicial, y todos los niveles y órganos de gobierno que requiere Chiapas, para que no haya ningún agresor en el poder”.

Sobre este tema, la abogada e integrante del Colectivo Sihualt Neek, Virginia Hernández Espinosa, dijo que se cometería un error si esta ley no es acatada en Chiapas, “La Ley 3 de 3 es necesaria en Chiapas porque es indispensable que se proteja a la ciudadanía en cuanto a que no puedan ser gobernados por gente que ha sido agresora sexual, violentadora y que debe pensión alimenticia, porque si no cumplen con sus hijas e hijos, definitivamente, tampoco le van a cumplir bien a una sociedad”, resaltó.