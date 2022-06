Urgente analizar cifras de violencia de mujeres con perspectiva de género

Tan solo de enero a abril de 2022 se ha registrado un total de mil 158 asesinatos violentos de mujeres, de los cuales únicamente 310 se investigan como feminicidio

Berenice Chavarria Tenorio / Cimac Noticias

Ciudad de México.- Las cifras de violencia contra las mujeres en México carecen de un análisis con perspectiva de género por parte de los gobiernos estatales y el federal, por lo que serían más altas de las que muestran los informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), coincidieron integrantes de Nosotras tenemos otros datos.

A través de un conversatorio con motivo de sus dos años de fundación, la red denunció que el gobierno de México continúa minimizando la violencia de género, lo que ha ocasionado que la problemática no se dimensione de forma adecuada y en consecuencia, no existan mecanismos coordinados para enfrentarla.

Durante su participación, la maestra en Derecho y feminista Patricia Olamendi Torres señaló que la realidad “ya rebasó la capacidad institucional”, por lo que exhortó a las autoridades federales a declarar la violencia contra las mujeres como una emergencia nacional.

“Falta investigación, entender la violencia. Quienes piensen que la violencia contra las mujeres solo perjudica a las mujeres, no es así: destruye las comunidades, la paz social, genera sentimientos de temor, odio y miedo”, expresó Olamendi.

Para evidenciar la falta de perspectiva de género al hablar de denuncias, la especialista destacó que tan solo de enero a abril de 2022 se ha registrado un total de mil 158 asesinatos violentos de mujeres, de los cuales únicamente 310 se investigan como feminicidio. Esto lleva a deducir que al día se perpetran 10 crímenes contra mujeres en el país.

CIMACFoto: César Martínez López

Por su parte, Yndira Sandoval Sánchez −activista e integrante de la red Las constituyentes CDMX− puntualizó que, al hablar de violencia sexual contra las mujeres, las cifras también reflejan una cruda realidad que ha sido invisibilizada. Por ejemplo: en México, cada hora se perpetran ocho agresiones sexuales en contra de las mujeres, lo que equivale a 180 al día.

Lo anterior se deduce luego de que el SESNSP publicara que, de enero a abril de este año, se han registrado 3 mil 339 denuncias por acoso sexual, 766 por hostigamiento, cuatro mil 966 por violación simple, 2 mil 489 por violación equiparada y 10 mil 052 por abuso sexual.

Ante este panorama, Yndira Sandoval destaca la necesidad de que autoridades federales y estatales desarrollen políticas de prevención que no estigmaticen a las mujeres, tal como la polémica que desató en su más reciente publicación el Consejo Nacional de Población (Conapo), desde donde se instó a las mujeres a no ingerir alcohol para “no ponerse en situaciones de riesgo” que podrían desencadenar una violación o un embarazo.

“Hay una clara responsabilidad de decirle a las mujeres: ‘si consumes alcohol, ya sabes a lo que te atienes’. Se descoloca al Estado de su responsabilidad de atender y no dimensiona el problema de violencia sexual en nuestro país, lo cual nos parece una campaña que se vuelve un mecanismo violatorio de derechos humanos y se vuelve en un instrumento de criminalización, estigmatización y responsabilidad hacia las mujeres. Es una suerte de irresponsabilidad política y violencia institucional y de indolencia”, subrayó Sandoval.

Por ello, la feminista exigió derogar figuras que criminalicen a las mujeres; también demandó la creación de políticas adecuadas que protejan a las mujeres mexicanas ante delitos como la violencia sexual, el feminicidio, la desaparición y trata de personas.