Uso desmedido de dispositivos ocasiona bajo rendimiento físico, mental y escolar

Recomiendan limitar el tiempo de uso de estos aparatos electrónicos, en horarios adecuados para que no interfieran en la calidad del sueño

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

La exposición a televisores, computadoras, tabletas y teléfonos móviles antes de dormir, genera irritabilidad, problemas de conducta, riesgos de accidentes y bajo rendimiento físico, mental y escolar, alertó el docente investigador, Ulises Jiménez Correa.

El uso excesivo de esos aparatos también puede producir alteraciones del ciclo del sueño, dificultades para la interacción social, trastornos en la alimentación.

“Los videojuegos, la computadora, tabletas y redes sociales, empezamos a estimularnos con todo esto durante la noche y bueno, lo que es peor, a veces en la cama… cuáles son las complicaciones, apago todo, quiero dormir, pero no puedo, me mantengo despierto o me despierto varios días en la madrugada, pero en la mañana no me puedo levantar, cuando lo hago hay cansancio, somnolencia y dificultad para concentrarme”, expuso Jiménez Correa.

El problema es que estos dispositivos además de usarlos para el trabajo o tarea, también son utilizados como estimuladores al querer dormir, pero esto ocasiona otras afectaciones.

Por ello, el docente Ulises Jiménez Correa, docente recomendó a la población limitar el tiempo de uso de estos dispositivos y que sea en horarios adecuados para que no interfieran en la calidad del sueño.