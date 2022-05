Aunque COVID-19 aún viaja en colectivo, tuxtlecos ya abandonaron el cubrebocas

Pese a que el cubrebocas dejó de ser fundamental, las autoridades aún piden su uso en transporte público y otros lugares cerrados para seguir evitando contagios de COVID-19

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Después de que el mismo gobierno federal informara que el uso del cubrebocas dejaría de ser fundamental (porque obligatorio nunca fue), cada vez es más común ver a población sin este artículo que habría sido el más importante para evitar contagios de COVID-19.

Sin embargo, las autoridades fueron muy puntuales en decir que en lugares cerrados éste era obligatorio, no obstante, en unidades del transporte público no se obliga a las y los usuarios a portarlo y cada vez son más las personas que no lo utilizan.

Cabe mencionar que en Shangai, China, se ha registrado una nueva ola de COVID-19, por lo que el gobierno ha optado por la medida “Cero covid” lo que tiene a sus más de 20 millones de habitantes bajo un estricto confinamiento obligatorio.

Cabe recordar que, a dos años del inicio de la pandemia por COVID-19, el pasado martes 26 de abril, dejó de ser prioritario el uso del cubrebocas en espacios abiertos o al aire libre, aunque será voluntario en espacios cerrados.

El subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, aseguró que el Gobierno de México no puede declarar el fin de la obligatoriedad del uso del cubrebocas, pues nunca fue obligatorio su uso.

Mientras que la ciudadanía asegura que es responsabilidad individual mantener los cuidados ante la pandemia por Covid-19.

Chiapas se ha mantenido desde hace más de 45 semanas en semáforo epidemiológico verde y sin casos mortales, además, los últimos casos registrados han sido menos de 10.