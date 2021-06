Utilizan terreno baldío como basurero a cielo abierto en Tuxtla

Habitantes de la zona sur-oriente de la capital, pidieron al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez ayudar con la limpia de un terreno baldío que es usado como basurero

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Por representar un punto de infección para la población, habitantes de la colonia Obrera solicitaron al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez que ayude con la limpieza del terreno baldío que se encuentra sobre la 10 sur y 7 oriente, ya que este espacio es usado como basurero a cielo abierto por personas que a bordo de sus vehículos acuden a depositar sus desperdicios.

Los habitantes manifestaron que a pesar de que han pedido el apoyo de las autoridades a través de la ventanilla única digital del Ayuntamiento, para que se realice la limpia y amonestación a quien y/o quienes sean responsables de este basurero, este espacio día a día luce más contaminado.

De esta forma, expusieron que en el terreno baldío se encuentran regados desechos sólidos urbanos, hojarasca, escombro y animales muertos, los cuales generan malos olores y un punto de infección.

“Mire, la gente acá pasa comiendo algo y lo ve fácil y lo arroja al terreno, como está sucio y nadie hace algo por evitar ello, pues todos tiran ahí cosas… hasta animales muertos hay ahí, los hemos visto y denunciado, pero nadie nos hace caso”, dijo la señora María Ruiz, quien vive frente a este terreno.

Por lo anterior, los vecinos de la Obrera solicitaron el apoyo del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez para limpiar el espacio.

Una de las propuestas para erradicar este problema de contaminación, aseveraron es la expropiación de este espacio para que sea donado como área verde o un parque público; lugar que beneficie al medio ambiente y a la población.

“Lo mejor es que al propietario se le quite este terreno, no lo cuidan y lo mejor es que se aproveche como un espacio verde, porque es muy grande y seguramente beneficiaría mucho tener algo así por acá que no hay lugares así”, puntualizó la denunciante.