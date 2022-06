Va a suceder otra vez: elecciones en Oxchuc podrían quedar nuevamente invalidadas

Tensión en Oxchuc a escasos días de elecciones extraordinarias; Coparmex reprueba actos y pide al gobierno estatal parar violencia en Chiapas

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Regresó la tensión en el municipio de Oxchuc. Esta madrugada se registraron detonaciones de arma de fuego en la Presidencia Municipal y llevó a cabo un bloqueo total en la vía que comunica a Ocosingo con San Cristóbal de Las Casas. Asimismo, maestros huyeron de sus centros de trabajo tras los hechos violentos.

Sujetos con pasamontañas, dispararon a patrullas y al inmueble. En cuanto al bloqueo, detuvieron un tráiler, lo cruzaron en la vía, disparando a las llantas, para obstaculizar la vialidad.

Ante estos hechos y los recientes acontecimientos de violencia en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, integrantes de Coparmex Chiapas piden al gobierno de Chiapas se garantice el estado de derecho y la gobernabilidad en la entidad.

Cabe mencionar que esta desestabilización nuevamente se da a unos días de que se realicen elecciones extraordinarias planeadas para este sábado 18 de junio.

“Hoy se vuelva a presentar una situación compleja porque hay bloqueos en el municipio y porque naturalmente al existir problemáticas sociales, puede llegar a dificultar una elección”, dijo Gonzalo Rodríguez Miranda, encargado de despacho de la Vocalía Ejecutiva del INE Chiapas.

Aunque no se ha confirmado, se dijo que quienes realizaron estas acciones son simpatizantes de Hugo Gómez y del actual concejal Luis Sántiz Gómez, quienes buscan impedir las nuevas elecciones.

Cabe recordar que las elecciones por usos y costumbres que se realizaron en diciembre de 2021, fueron invalidadas al registrarse disturbios en donde una persona perdió la vida, situación que se podría repetir.

“Las reglas que se han dado para elecciones se deben cumplir, pues si no, estamos ante elecciones que podrían no ser validada si las etapas no se cumplen”, expresó Gonzalo Rodríguez Miranda.