Vacunación para personas de 50 a 59 años de edad iniciará en mayo; la importancia del pre-registro

De este registro no depende el orden de la aplicación, pero sí saber cuántas personas desean vacunarse, indicó director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Ruy López Ridaura

Lucero Natarén / Aquínoticias

Teniendo como precedente la estrategia probada con personas adultas mayores, la nueva etapa de vacunación contra COVID-19 para personas entre 50 y 59 años de edad, que se espera inicie en la primera semana de mayo, teniendo como meta llegar a 9 millones 128 mil 769 personas en el país, se realizará a través de la Brigada Correcaminos.

El director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Ruy López Ridaura, aseveró en conferencia de prensa matutina, que para la inmunización de este sector poblacional se estarán priorizando municipios con base en el abasto de dosis, tasas de mortalidad, tanto en comunidades urbanas como rurales.

Para tal tarea, indicó, este próximo miércoles 28 de abril se abrirá el pre-registro en la página: mivacuna.salud.gob.mx -Este proceso resulta útil para la operación, la logística, programación y convocatoria-. Únicamente se requiere ingresar la CURP, entidad, municipio, código postal, números telefónicos y datos de contacto para dar de manifiesto el deseo de vacunarse.

Recordó que “… de este registro no depende el orden de la aplicación, nos permite planear, pero no depende el orden, pero sí invitamos a toda la población a registrarse”. -Es decir, no por ser de los primeros en registrarse, serán los primeros en recibir una vacuna”.

Por otro lado, con respecto a qué vacuna se estará aplicando para las personas entre los 50 y 59 años de edad, el doctor no especificó cual sería:

“Este mes estaremos recibiendo una cantidad importante de diferentes tipos de vacuna y al igual que lo hicimos con las personas adultas mayores tendremos varios tipos de vacuna para esta población, todas se pueden utilizar, tendremos un importante embarque de Pfizer, también de Sputnik y también en mayo, a finales de mayo también estaremos recibiendo importantes cantidades de AstraZeneca”.

Concluyó que las vacunas serán distribuidas conforme van llegando, “se distribuyen a las entidades federativas y se van activando los municipios en un esquema muy similar a lo que hicimos con las personas adultas mayores”.