Vacunas anti COVID-19, mitos, tecnicismos y lo que hay que saber para ir a inmunizarse sin miedo

El médico Enrique Leobardo Ureña, quien es el representante en Chiapas del IMSS nos explica varias dudas sobre la vacuna

Sandra de los Santos / Aquínoticias

¿Qué vacuna es la más efectiva de utilizar? ¿Si tuve COVID-19, recientemente, me puedo vacunar? ¿Cuándo llega la segunda dosis de Pfizer? ¿Cuándo empiezan a vacunar a los menores de 39 años? Estás y otras preguntas las responde el representante en Chiapas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Enrique Leobardo Ureña Bogarin.

El 09 de julio inició en Chiapas el programa “Va de nuevo” para vacunar a las personas mayores de 40 años, que por alguna razón aún no se han puesto ni un biológico. A propósito de esta campaña surgieron varias preguntas, y algunas personas me externaron algunas de ellas por redes sociales, como estoy lejos de ser una experta en el tema les aseguré que iba a buscar la información y hacerla pública. Así que aquí está lo prometido.

Las preguntas que le hice al médico Ureña fueron textuales como me las hicieron llegar, pero las respuestas que él me dio son la base de la explicación de cada cuestionamiento con la finalidad de que tengamos un lenguaje común. Ya ven que luego los profesionales de la salud hablan como mucho tecnicismos (Usted disculpe doctor Ureña, pero es propio de su profesión).

¿Qué vacuna es la más efectiva?

Es la que tenemos cerca, de todas lo que se tienen son pruebas invitro, cualquiera que sea la marca tiene efectividad. Cuando éramos “peques” nos vacunamos con algunos biológicos, que nadie recuerda la marca, todos son eficientes. Lo que hacen es evitar la hospitalización, que la enfermedad sea grave.

Hay personas que están perdiendo tiempo y la oportunidad de ser vacunadas con un biológico por estar esperando el de su preferencia que no sabemos si va a llegar, y mientras siguen sin ninguna protección.

¿Si llego a tener reacción como fiebre o gripa (después de la vacuna), puedo contagiar de COVID a las personas a mí alrededor? Ya sé que la vacuna es la administración del virus a mi sistema y es por ello que me gustaría saber si en ese lapso de tiempo es posible que contagie a mi familia.

La persona que hace esta pregunta parte de la idea de que lo que nos inyectan es el virus vivo atenuado (hay muchas vacunas que lo que hacen es utilizar el virus vivo que lo atenúan, es decir lo debilitan, en un laboratorio. Al inyectarse al organismo hacen que el cuerpo genere anticuerpos). Pero, las vacunas contra el COVID-19 no son virus atenuados, es decir, jamás nos inyectan un “covidcito bb” o “covid debilitado”.

Las vacunas que se están poniendo son a base de “ADN recombinante” (bueno…esto me costó un poco más entenderle, pero aquí va como le entendí con ayuda de Wikipedia). De manera artificial se “unen” (por así decirlo) las secuencias de ADN de dos organismos distintos, al introducirse esto al cuerpo lo que se modifica es nuestro ADN para que tenga respuesta a la enfermedad.

El saber esto nos da la respuesta a la pregunta que nos hicieron llegar porque como no nos están poniendo un virus vivo atenuado, realmente, no es que la reacción de la vacuna sea porque tengamos “COVID-19”, sino porque nuestro organismo está reaccionando al biológico.

Lo que hace la vacuna es estimular el sistema inmunológico no se está inyectando propiamente el virus.

¿Si tuve COVID recientemente hasta cuándo me puedo vacunar?

Después de 14 días de haber sido dado de alta o que hayan desaparecido los síntomas.

¿Si tuve COVID y no supe y me ponen la vacuna, o tengo COVID y no sé qué me puede pasar?

Nada.

¿Si tuve COVID ya tengo suficientes anticuerpos ya no necesito la vacuna?

No todas las personas generan anticuerpos y si los generan estos no tardan mucho. Lo mejor es vacunarse.

¿El personal de educación que nos vacunamos con CanSino podemos vacunarnos con nuestro grupo de edad?

El personal de educación y salud en Chiapas ya están inmunizados. Ya tienen una vacuna que los protege. No se les puede revacunar cuando todavía no se ha vacunado a la mayor parte de la población.

En Chiapas no se tiene ni un vacunado con CanSino que se haya hospitalizado grave. Es una vacuna eficiente. (A excepción del resto de las preguntas, la respuesta de esta interrogante es textual del médico Ureña).

¿Cuándo se tendrá la segunda dosis de Pfizer para quienes fuimos vacunados con esa marca?

En los próximos días.

¿Qué es postración? Jaja. Nadie hizo esa pregunta, pero acá aprovecho para decirles que el representante en Chiapas del IMSS dijo que las personas mayores de 40 años que se encuentren en estado de postración (explicación para la generación Z y millennial: que por alguna enfermedad no puedan ir a los centros de vacunación) pueden mediante un familiar hacer llegar la información a los centros de vacunación porque serán consideradas para ponerles el biológico en su domicilio más adelante.

¿Es cierto que entre más personas estén vacunadas la posibilidad de que haya un tercer rebrote o cuarto…disminuye?

Es cierto.

¿Hasta cuándo iniciará el proceso de vacunación para las personas menores de 40 años?

Se necesita avanzar con las personas mayores de 40 años, que son el rango de población con mayor riesgo y que mayor resistencia ha mostrado a ponerse la vacuna. En la medida que se avance con este grupo de edad se podrá ir bajando a los siguientes.

Se necesita aumentar el número de vacunados mayores de 40 para evitar que las personas con más riesgo se enfermen y lleguen a saturar de nueva cuenta los hospitales. Las personas de menos edad no corren el mismo riesgo de que el COVID-19 sea grave.

Me han dicho que no me puedo vacunar porque la vacuna es fría y tengo asma broquial y eso me afectaría mucho. ¿Es cierto?

No es cierto. Se puede y debe vacunar en su grupo de edad.

Bueno…creo que son todas las preguntas y algunas de ellas como fueron repetitivas o se responden en otros cuestionamientos no las incluí. Pueden seguir haciéndome llegar sus dudas y seguiré preguntando.