Vendedores dicen que decayó la fe en Cuaresma; compradores: precios demasiado altos

La tradición de no comer carne roja durante la Cuaresma parece haberse perdido y esto se ve reflejado en la baja venta de pescados y mariscos en mercados de Chiapas

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

La tradición de no comer carne roja durante la cuaresma, se ha perdido y esto se ve reflejado en la baja venta de pescados y mariscos en mercados de Chiapas.

Aunque esperaban que sus ventas repuntaran tras dos años de complicaciones económicas, esto no ha sucedido y preocupa a locatarios quienes desde el 2020 han visto que sus ventas van de más a menos, llegando a caer hasta un 50 por ciento.

Ante ello, algunos locales han comenzado a cerrar, otros más, a disminuir el número de personal que labora, sin embargo, esperan que, durante la Semana Santa, la población acuda en mayor número a comprar los productos de temporada.

Por otra parte, consumidores, han demostrado su descontento ante el incremento de precios en los mariscos, asegurando que estos han aumentado de un 20 a un 30 por ciento en las últimas semanas.

“Baja más, los viernes, nosotros no vendemos porque no hay negocio, está bajo, nosotros vemos al muchacho que sólo él vende y no hay mucho negocio está bastante bajo”, explicó María De Los Ángeles González Escobar, locataria del mercado público en Chiapa de Corzo.

De un 20 a un 30 por ciento, reportan consumidores que se han elevado los precios de diversos mariscos, sin embargo, señalan que este panorama se presenta cada año por la propia temporada y reconocen que podrían incrementar aún más en la Semana Santa.

Aunque se han realizado inspecciones para verificar la sanidad de los productos – lo cual reconocen- consumidores piden a la Profeco verificar que el incremento de precios no sea excesivo, pues esta situación lacera su economía.