Verde y Morena proponen pena de muerte para feminicidas

Aquínoticias Staff

La bancada del Partido Verde Ecologista en la Cámara de Diputados planteó la pena de muerte para quienes cometan homicidio doloso y feminicidio a menores de edad, “que paguen con su vida, la vida que ellos no perdonaron”.

El coordinador del Verde, Arturo Escobar y Vega, dijo que México está bajo un estado de excepción, por lo que requiere una medida de excepción: “Que paguen con su vida, la vida que ellos no perdonaron”, expresó.

Los diputados mencionaron que esta propuesta legislativa requiere de la modificación de cuatro artículos constitucionales: 18, 22, 29 y 94, además de dos tratados internacionales.

Aunque se negaron a plantear cuál sería el método en que se les quitaría la vida a los culpables y consideraron que eso se definiría con las reformas a las leyes secundarias.

Esta no es la primera vez que el Verde impulsa esta propuesta. Desde 2009 el Partido Verde ha intentado utilizar la pena de muerte como un castigo en México. En 2018 volvieron a proponer este castigo para los delitos de secuestro, violación u homicidio.

Aumento de delitos, la justificación

En la exposición de motivos la iniciativa, publicada este martes en la Gaceta Parlamentaria, señala que “la pena de muerte representa un castigo que podría ayudar a reducir la magnitud y la frecuencia” de los delitos citados.

“Quienes cometen este tipo de delitos ofenden gravemente a la sociedad, pues lo hacen con premeditación y con total conocimiento de las consecuencias de sus actos.

“Esta clase de criminales no temen pasar el resto de sus vidas en prisión, pues saben que en razón de la debilidad de nuestro sistema de justicia y de seguridad existe la posibilidad de recobrar su libertad mucho tiempo antes de lo previsto e incluso puede darse el caso de que sigan delinquiendo al interior de los propios centros penitenciarios”, detalla la propuesta.

Según un estudio de la 2003 de la Universidad de Emory, citado en la propuesta, “cada ejecución impide un promedio de 18 asesinatos.

La iniciativa fue propuesta por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y por cinco diputados de Morena: Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña y Erika Mariana Rosas Uribe.

Con información de Animal Político