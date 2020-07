El Fiscal General del Estado ofreció una conferencia de prensa junto con la parte acusadora y a quien presentó como “testigo colaborador”

Sandra de los Santos / Aquínoticias

El médico urgenciólogo, Gerardo Vicente Grajales Yuca fue vinculado a proceso este jueves 30 de julio mientras a las afueras del juzgado se realizaba una manifestación exigiendo su libertad, y en la Fiscalía General del Estado su titular, Jorge Luis Llaven Abarca ofrecía una conferencia de prensa junto con la parte acusadora y a quien presentó como “testigo colaborador”.

El fin de semana pasado, Gerardo Vicente Grajales Yuca fue detenido por el presunto delito de abuso de autoridad. La denuncia fue interpuesta por la hija del ex dirigente del Partido Mover a Chiapas, Miguel Arturo Ramírez López. El también ex diputado falleció hace unos días por COVID-19 en la clínica del ISSTECH. Karen Alejandra Ramírez Molina interpuso una denuncia porque asegura que el médico le solicitó medicamentos para poder atender a su papá enfermo.

En los últimos días se han realizado manifestaciones de parte del personal de salud, ciudadanía y familiares para exigir la liberación del médico.

Este jueves se le vinculó a proceso. Su abogado, Antonio Juárez Navarro aseguró que todo el caso tiene violaciones constitucionales y anunció que se recurrirá al amparo para defender a su cliente. Dijo que también se presentará el expediente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El abogado dijo que se acreditó que Miguel Arturo Ramírez López no era derechohabiente del ISSTECH. También que las recetas que se presentan como pruebas no tienen la firma del médico y que no se llevó el expediente clínico para corroborar los medicamentos que se le pusieron al paciente.

Por su parte, Jorge Luis Llaven Abarca en una conferencia de prensa que de manera inusual se presentó junto con la parte acusadora así como una “testigo colaborador” dijo que se investiga a todos los directivos del ISSTECH.

También señaló que existe otra carpeta de investigación en contra del médico urgenciólogo por supuestamente haberle ofrecido a un paciente internarlo en el ISSTECH a cambio de dinero, pero la acción no se concretó.

Las y los compañeros de trabajo del médico en el ISSTECH colgaron una lona a las afueras del hospital para exigir su liberación y también denunciaron que la llamada área de “COVID-VIP” para funcionarios y sus familiares continúa funcionando. En ese sitio son atendidos políticos y sus familias aunque no sean derechohabientes.