Violeta se fue a los cielos, la voz del pueblo

Una reseña de la película sobre la vida de la cantante popular Violeta Parra, la cual es poco conocida, pero que esboza sus orígenes, sus obstáculos y su ideología

Sergio Morales

La película sobre la vida de la cantante popular Violeta Parra es poco conocida, narra sus orígenes, sus obstáculos y su ideología. Basada en el libro que lleva el mismo nombre del autor Ángel Parra hijo de violeta, es una biografía audiovisual y conmovedora del director Andrés Wood.

De producción chilena, argentina y brasileña se estrenó en el 2011, el guión fue realizado por Eliseo Altunuaga, con fotografía de Miguel Abal, música de Violeta Parra y el reparto con la actriz principal Francisca Gavilán que interpreta a Violeta.

Violeta se fue a los cielos es la historia de quien fue autora de “Que vivan los estudiantes”, “gracias a la vida” entre otras canciones populares, es la vida de la activista política chilena, que desde 1917 hasta 1967 año en que fallece dio al mundo lo mejor de sí, palabras que hicieron eco en la conciencia social.

El contexto de Chile en el siglo XX fue muy complejo, tras un golpe de estado, tras la miseria en el que vivían la gran mayoría en el país, es violeta o pajarito como le llamaba su padre quien hizo de sus canciones un himno para el pueblo de Chile, un unísono con palabras como libertad.

En la infancia de violeta se retrata recuerdos como que ella comía moras, se manchaba las manos, ya cuando su padre era un maestro y cantor popular las cosas se ponían complejas, hasta la misma muerte de este, pues lo único que Violeta heredó fue una guitarra. En la película vemos una entrevista por un periodista argentino, que haciendo preguntas frías Violeta responde con altura, calma y sencillez.

Violeta Parra además realizó viajes a Europa, se presentó en Polonia en 1954 tras ganar un premio, aprovecho este viaje para visitar la Unión Soviética, posteriormente en París de larga duración Guitare et chant: chants et danses du Chili.

De principio a fin se deja ver la astucia del director, que basándose en un trabajo biográfico, con familiares, testimonios, da el mensaje, la idea que Violeta tenia de que su país tenia un gran tesoro cultural y que ella quería demostrarlo con el mundo. La película cumple con dar a conocer más sobre la vida de esta cantante popular, sus miedos y alegrías, la música.

La película se puede disfrutar en youtube.

Que vivan los estudiantes.

Me gustan los estudiantes

Que vivan los estudiantes

Jardín de nuestra alegría

Son aves que no se asustan

De animal ni policía. Y no le asustan las balas

Ni el ladrar de la jauría

Caramba y sambalacosa

¡qué viva la astronomía!

Me gustan los estudiantes

Que rugen como los vientos

Cuando le meten al oído

Sotanas y regimientos.

Pajarillos libertarios

Igual que los elementos

Caramba y sambalacosa

¡Qué viva lo experimento!