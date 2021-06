Vitíligo, enfermedad de la piel muy común: IMSS Chiapas

La enfermedad se puede presentar a cualquier edad, desde la etapa de la infancia hasta en la adultez. Sin embargo, la población adulta es más vulnerable

Aquínoticias Staff

En el marco del Día Mundial del Vitíligo, que se conmemora el 25 de junio, especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas informaron que este padecimiento se puede presentar tanto en niños como en adultos y es una de las enfermedades dermatológicas más comunes que se presenta en cualquier parte de la piel.

El vitíligo es una enfermedad crónica que no tiene una causa bien establecida; no obstante, los antecedentes hereditarios pueden ser causales para que se desarrolle en algunos pacientes.

La enfermedad se puede presentar a cualquier edad, desde la etapa de la infancia hasta en la adultez. Sin embargo, la población adulta es más vulnerable. Por ejemplo, se ven muchos casos entre los jóvenes de 20 años y su incidencia va disminuyendo conforme aumenta la edad.

Martha Leticia Beltrán Victoria, dermatóloga del Hospital General de Zona (HGZ) No. 1, lamentó que el vitíligo tenga “muchas creencias arraigadas por parte de la población; además, al no saber su causa, no existe una cura específica.

“No hay una causa bien establecida del porqué aparece, pero es considerada una dermatosis con causas autoinmunitarias, ya que el mismo sistema de defensa de pronto en lugar de defendernos nos ataca y en este caso empieza a matar a las células que producen pigmento en la piel, entonces, como consecuencia, empiezan a aparecer manchas blancas en la piel.”, afirmó.

Señaló que a los pacientes que padecen esta enfermedad, se les brindan tratamientos que estimulen la función de los melanocitos en las áreas de manchas para estimularlos y que produzcan la melanina de forma adecuada y se vuelva a pigmentar la piel.

Los procedimientos para tratar este trastorno son variados, pueden ser tópicos, pero hay también alternativas orales y con diversos tipos de láser y de acuerdo con la consulta médica, el que se prescribe tiene que ver con el tipo de paciente y su edad, explicó.

La especialista exhortó a los derechohabientes que si notan manchas completamente blancas que aparecen súbitamente y sin causa aparente, se debe acudir al dermatólogo para confirmar el diagnóstico y tratamiento.