Willy Ochoa, su única oportunidad para llegar a la presidencia municipal

En esta entrevista el candidato de la alianza “Va por Tuxtla” platica sobre su plataforma de gobierno

Sandra de los Santos / Aquínoticias

El día de la jornada electoral será su cumpleaños número 43, puede ser que su regalo sea que la votación le favoreció, pero también que suceda lo contrario. En ese caso, asegura, que jamás volverá a buscar el gobierno municipal de Tuxtla “no soy de esos obsesionados que han competido hasta cuatro veces” dice Williams Ochoa Gallegos, candidato a la presidencia municipal por la alianza “Va por Tuxtla”.

Está a punto de salir a un desayuno con líderes religiosos al que asistirá junto a su familia así que la entrevista es en las primeras horas de la mañana. El tiempo es limitado porque su agenda es apretada.

Willy Ochoa ha sido diputado federal, dos veces legislador local, en una de ellas tuvo el record de más inasistencias en el Congreso del Estado; y en otra ocasión al ser presidente de la mesa directiva del Poder Legislativo se convirtió por siete días en gobernador de la entidad en una “jugada” bastante cuestionable de parte de Manuel Velasco Coello para poder tomar protesta como senador y luego regresar a la gubernatura de Chiapas.

La carrera política del priísta está ligada al grupo de Manlio Fabio Beltrones. Sus relaciones están más al interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a nivel nacional. En Tuxtla se le conoce porque su familia es propietaria de uno de los restaurantes más populares de la ciudad.

¿Cuál es el principal proyecto de su gobierno para la ciudad?

Rescatar la economía, creo que debemos de tener menos pretextos para atender los problemas de salud, seguridad que hay en Tuxtla. Yo vengo a poner mis relaciones en el plano estatal y nacional para rescatar la ciudad y la administración pública no se vaya a la desgracia.

¿Cómo hacer realidad esos proyectos cuando se tiene todavía una deuda pública y una relación tensa con nueve sindicatos que tiene el municipio?

No es fácil, pero nosotros ya empezamos. Nosotros para empezar trajimos a empresarios para que inviertan en Tuxtla, mil millones de pesos para 10 mil nuevos empleos. En cuanto inicie mi gobierno empezaremos la gestión con distintos inversionistas, lo hemos hecho desde hace mucho.

Impulsaremos la tarjeta coneja, tan controvertida a nivel nacional, pero no local, por medio de esta tarjeta se otorgará medicina, se impulsará el autoempleo y la ayuda comunitaria. Soy yo quien le viene poniendo más a Tuxtla.

¿Cómo pretende impulsar la inversión en Tuxtla cuando no se tiene resuelto problemas de los servicios básicos?

Esto es un círculo virtuoso. La recaudación aumentará y eso nos permitirá tener más recursos para mejorar los servicios. Yo vengo de una familia restaurantera, que sabe de administración, sabemos cómo mantener los negocios, tenemos una visión distinta que no es necesariamente depender de los recursos públicos, mi posición no es como la de quien hoy quiere reelegirse y lleva toda la vida dependiendo de la administración pública.

¿Cuál considera que es el principal problema de Tuxtla?

Lo que no nos deja dormir en Tuxtla es el problema del agua, sus calles, sin lugar a dudas también es el empleo. Nosotros creemos que no hay mejor política social que garantizar que las personas, mediante el empleo, tengan para llevar comida a su casa, pagar la renta, la luz, distensar un poco la crisis que ha tenido la pandemia.

El alcalde que hoy se quiere reelegir lo he escuchado decir que no es tarea del Ayuntamiento impulsar empleos, sino solo ver lo de tener buenos drenajes, calles y avenidas. Yo le quiero decir que “no”, que también es tarea del gobierno municipal impulsar la economía.

Willy Ochoa de manera recurrente hace referencia a quien considera a su adversario principal, Carlos Morales Vásquez. Pero, también él es bien correspondido. El alcalde con licencia que busca la reelección ha criticado su principal propuesta de campaña que es la generación de empleos, tachándola de populista y sin futuro real.

En lo que respecta al centro de la ciudad que ha acarreado con varias problemáticas como la movilidad urbana, el abandono de algunos comercios, la falta de reactivación económica ¿Tiene algún proyecto en concreto para esta zona?

Hemos escuchado de parte de las personas que se quejan cómo en plena pandemia y con la crisis económica no hubo condonaciones de pagos o recargos. Nosotros vamos a trabajar en eso, en condonar multas y recargos para reactivar la economía y los negocios regresen. Hacer que los barrios del centro sean lugares de convivencia y no sitios donde lo que imperan son las cantinas y la prostitución.

En todas las ciudades del mundo el centro es el símbolo de convivencia, comercio, un símbolo cultural y no lo tenemos acá porque han faltado políticas públicas.

Una de las grandes preocupaciones de la ciudadanía tiene que ver con la seguridad. Si bien, Tuxtla Gutiérrez no es de los municipios con mayor incidencia delictiva, sí presenta datos preocupantes en algunos delitos, sobre todo, con los relacionados a robos con violencia. ¿Cuál es su estrategia para la seguridad?

Lo que sucede en el tema de la seguridad es que muchos de los actos delictivos que se dan son generados por la pobreza, claro, y también está lo de la delincuencia organizada y hay que trabajar de manera conjunta con otras autoridades. Para prevenir la violencia nosotros por eso estamos poniendo en el centro de todo la generación de empleos.

También vamos a trabajar en capacitar y profesionalizar a nuestros policías, que tengan buenos sueldos, que tengan un cuartel digno, una instalaciones dignas, que tengan vehículos cómo trasladarse. Vamos a contratar también más policías porque no tenemos lo suficientes. Traemos propuestas por ahí que estamos seguros van a dar buenos resultados.

Tuxtla Gutiérrez es de los municipios que tiene una alerta de violencia de género. ¿Qué se va hacer para prevenir y atender la violencia contra las mujeres?

Mi gobierno va a dar un respaldo total a las mujeres. La única planilla a nivel estatal en donde hay más mujeres participando es la nuestra, el discurso se tiene que convertir en una realidad.

En todos los espacios que se hagan políticas públicas habrá una visión política de género. Por ejemplo, se van a contratar más como proveedores a las empresas en las que sean socias y directivas las mujeres. No solaparé ninguna acción de violencia contra las mujeres en mi gobierno o por parte de mi gobierno.

No hay tiempo para insistir con algunas preguntas que quedan sin responder en su totalidad porque el candidato tiene el tiempo limitado, pero es obvio que el tema de la alerta de violencia de género no lo trae en su agenda.

Aunque en más de una ocasión habla sobre la incorporación de las mujeres en su gobierno, las políticas públicas para buscar la igualdad sustantiva entre los géneros son poco claras. Tampoco en declaraciones anteriores ha abundado sobre el tema.

Si la votación le llegara a favorecer el 06 de junio ¿cómo sería la conformación de su gabinete?

Hay algunos nombres que ya traigo desde hace mucho, pero otros que he ido recogiendo ahora en la campaña, recorriendo las calles. El perfil me importa mucho, que sean perfiles aprobados por la ciudadanía.

Creo que algo que pudimos ver, ahora en la pandemia, es la gran capacidad que tiene la gente para el emprendedurismo, vamos a fomentar y consolidar esos negocios, hay una gran resiliencia del Tuxtleco que vamos a aprovechar.

Willy Ochoa asegura que de no salir electo en esta jornada electoral no volverá a buscar la presidencia municipal de Tuxtla, es decir, se ha autoimpuesto que está sea su única oportunidad. “No tengo obsesiones en mi mente, ni en mi corazón, te aseguro que a mí no me vas a ver como otros contendientes que pareciera que es una obsesión por estar, yo no soy así”.