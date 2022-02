Ya no se armará la «carnita» asada: el precio del kilo de carne de res llega a los 200 pesos

El encarecimiento puede deberse al alza de precios en insumos y la escasez en la producción ganadera

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

La carne de res sigue aumentando su precio, mientras a finales de 2021 ya se había elevado hasta los 180 pesos, cuando a mediados de año se encontraba -en promedio- en los 160 pesos por kilogramo, hoy en día se encuentra hasta en 200 pesos el kilo.

Lo anterior, de acuerdo a locatarios del mercado Juan Sabines, se debe al alza de precios en insumos y la escasez en la producción ganadera por los efectos ambientales.

“Paulatinamente nos han estado aumentando desde un tiempo atrás, pero ya últimas fechas ya no se puede sostener ese precio y no quedó de otra de buscar la manera, la idea no es afectar la economía”, declaro Juan Morales, locatario del Mercado Juan Sabines.

Lo anterior, representa un reto extra para locatarios de mercados, pues pese a que proveedores incrementan sus precios, ellos deben elegir entre hacerlo o no, ya que de por sí, las ventas desde 2020 han disminuido entre un 70 a un 50 por ciento y esto se debe, en gran medida, a la crisis económica y derivado a ello, familias optan por comprar menos producto o reemplazarlo por otros.