Ya sin pánico y sin desorden, pruebas COVID-19 van en aumento en Chiapas durante 5ª ola

Laboratorios y farmacias que realizan pruebas COVID-19 llevan a cabo protocolos para evitar aglomeraciones

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Aunque no existen largas filas para poder realizarse pruebas COVID-19, ciudadanía afirma que esto se debe a que las empresas de laboratorios, han implementado protocolos para evitar que como en ocasiones anteriores, la gente se aglutine y el virus se propague, no obstante, esto no quiere decir que los casos hayan disminuido, pues aseguran que aún hay una gran demanda para realizarse estas pruebas.

En farmacias y laboratorios, quienes deseen realizarse una prueba para confirmar o descartar la enfermedad deben realizar previamente una cita en donde le indican el horario y día para acudir y esto ha originado que las personas sospechosas de la enfermedad no lleguen y se expongan en la vía pública, además de que no ponen en riesgo la salud de más ciudadanos.

“Mi hermana acaba de tener la enfermedad y aunque yo me siento bien, quiero descartar que no me haya enfermado para estar seguro y vengo aquí a los laboratorios”, explicó el señor Julio Gutiérrez.

Si los síntomas que se le han desarrollado son: tos, secreción nasal, dolor de garganta, fatiga, dolores de cabeza y dolores musculares, es importante acudir al médico y realizarse una prueba para descartar o confirmar y así proceder al aislamiento, pues pese a tener el cuadro completo de la vacuna anti COVID-19, esto no garantiza que no se contraiga la enfermedad, pero sí evita que llegue a ser de gravedad