Ya te puedes registrar para consejero distrital o municipal

Aquínoticias Staff

A partir de hoy, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC )abre su plataforma de registro en línea para integrar los 24 Consejos Distritales y 123 Municipales que funcionarán durante el Proceso Electoral Local 2024.

Las personas interesadas en participar en este proceso pueden ingresar al sitio www.iepc-chiapas.org.mx/organos-desconcentrados-2024, donde podrán encontrar la Convocatoria para participar en el procedimiento de designación a los cargos de Presidencias, Secretarías Técnicas y Consejerías Electorales de los Consejos Distritales y Municipales Electorales del Instituto, que funcionarán con motivo del Proceso Electoral Local Ordinario 2024, los Lineamientos, las Bases y toda la información necesaria, indicó el consejero Edmundo Henríquez Arellano, presidente de la Comisión Permanente de Organización Electoral.

El consejero electoral subrayó que el proceso de registro es personal, es decir, no se requieren intermediarios, es totalmente en línea y absolutamente gratuito, por lo que hizo un llamado a no dejarse sorprender por quienes ofrezcan cargos o espacios a cambio de dinero. Agregó que, de no contar con las herramientas informáticas para registrarse, quien así lo desee puede acercarse a las instalaciones del IEPC, donde se le apoyará para hacerlo.

Advirtió que en caso de que alguna persona usuaria omita adjuntar alguno o algunos de los documentos comprobatorios solicitados, se le requerirá, a través de correo electrónico para que, en el término de dos días hábiles, solvente el requerimiento. Una vez concluido este plazo y no resolver sobre los documentos faltantes, el será inválido.

Recordó que los documentos que deben registrarse en formato digital (PDF), son: copia del acta de nacimiento; copia por ambos lados de la credencial para votar; copia del comprobante del domicilio con vigencia no mayor de tres meses, que corresponda preferentemente al distrito electoral o municipio por el que participa; constancia de residencia expedida por la autoridad competente del ayuntamiento que manifieste la residencia mínima de tres años, (con vigencia no mayor de seis meses de expedición); copia del último grado de estudio, en su caso, título y/o cédula profesional; en su caso, documentos con valor curricular que acrediten que la ciudadanía aspirante cuenta con los conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones.

Henríquez Arellano afirmó que este sistema está abierto a partir de este 16 de agosto, y hasta el próximo 31 de octubre. Las próximas etapas del proceso consideran la evaluación de conocimientos y aptitudes; revisión de expedientes; cotejo documental de la documentación presentada con sus originales; valoración curricular, y la entrevista presencial, virtual o mixta.

Edmundo Henríquez Arellano invitó a la ciudadanía chiapaneca a participar, ya que dijo, se trata de una gran oportunidad para conocer las entrañas de lo que significa un proceso electoral y contribuir con el fortalecimiento de la democracia.