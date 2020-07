YouTube realizará festival, y otorgará una donación a Cruz Roja para combatir COVID-19

En el evento en vivo participarán artistas, personalidades, y creadores como Julieta Venegas, Sebastián Yatra, Yalitza Aparicio, Checo Perez, Luisito Comunica, Sofía Niño de Rivera, y Dani Hoyos

Aquínoticias Staff

El próximo 4 de julio, YouTube presentará el evento “Ayuda #Conmigo”, que contará con la participación de diversos artistas y creadores de contenido para acompañar a todas las personas durante el distanciamiento social con actuaciones en vivo cargadas de entretenimiento y diversión. Además, durante el evento YouTube invitará a la audiencia a donar a Cruz Roja Mexicana directamente en su sitio www.cruzrojamexicana.org.

Arrancando a las 14:00 pm en el canal de YouTube Latinoamérica; Personalidades como Julieta Venegas, Sebastián Yatra, Yalitza Aparicio, Checo Perez, Luisito Comunica, Sofía Niño de Rivera, y Dani Hoyos tomarán YouTube, a lo largo de 6 horas, para animar a los espectadores a reír, cantar, entrenar, bailar, jugar y cocinar con ellos.

“La lucha contra la pandemia por el COVID-19 aún no ha terminado, con las personas permaneciendo aún en sus hogares y el personal de salud combatiendo este problema desde la primera línea de batalla. Desde YouTube queremos no solo llevar entretenimiento a todos los que están en sus casas, si no apoyar directamente los esfuerzos de los especialistas de la salud”​ , comentó Daniela Guerra, Gerente de Alianzas de YouTube en México.

“Agradecemos la labor que está haciendo, y continuará realizando, la Cruz Roja Mexicana en estos momentos, por lo que nos da gusto poder aportar con una donación para seguir avanzando en esta batalla”​.

YouTube donará 250 mil dólares a la Cruz Roja Mexicana, incluyendo 50K provenientes de la donación del Torneo de Creadores de YT Gaming, donde Eddy Skabeche fue el ganador. Este donativo será destinado a la constante batalla contra la pandemia.

“E​n estos momentos de emergencia sanitaria, la solidaridad es la fuerza que nos une para seguir adelante. Agradecemos a Youtube, por su donativo e inspirar a través de este evento a todos aquellos que pueden hacerlo a quedarse en casa, además de motivar a seguir apoyando con donativos a Cruz Roja Mexicana para que nuestro personal de salud y voluntarios sigan diariamente al frente de esta batalla contra el COVID19. Gracias también a todos los artistas, personalidades y creadores por su participación y motivar a seguir ayudando a México​”, agregó Fernando Suinaga Cárdenas, Presidente Nacional de Cruz Roja Mexicana.

Entre los artistas que participarán se encuentran: ​MC Davo,​ ​Jesse & Joy​, ​Camilo,​ ​Julieta Venegas​, ​Cartel de Santa,​ ​Danna Paola,​ ​Karol G,​ ​Paty Cantú​, ​Ximena Sariñana y ​Sebastián Yatra,​ entre otros. Los creadores: ​Luisito Comunica​, ​Juapa Zurita,​ ​BerthOh!​, ​Juca​, ​Nath Campos​, ​Dani Hoyos​, ​Skabeche​, ​Antrax​, ​TV Ana Emilia​, ​Cracks,​ ​Backdoor​, ​Calle y Poché y ​FitDance,​ entre otros. Por la parte de atletas destacan ​Checo Perez​, ​Miguel Layún​, entre otros; los comediantes: Paco de Miguel,​ ​Sofía Niño de Rivera,​ ​La Cotorrisa​, ​Ricardo Peralta​, ​Alex Montiel​, y otros. El resto de la alineación se anunciará próximamente.