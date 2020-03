Zapatistas se unen al Paro Nacional de Mujeres

Anuncian que el 09 marzo ni una mujer zapatista se mueve para manifestarse en contra de la violencia machista

Sandra de los Santos / Aquínoticias

Las mujeres zapatistas que tengan algún cargo ya sea de autoridad autónoma, organizativa, mando militar o de comisiones de educación, salud, tercia o cualquier trabajo que realicen no se presentarán el 09 de marzo para unirse al Paro Nacional de Mujeres convocado por el colectivo Brujas del Mar de Veracruz dieron a conocer en un comunicado difundido este 01 marzo.

En el documento, que está firmado por las conmandantas y coordinadoras de la estructura zapatistas, se critica que los partidos políticos hayan querido capitalizar el Paro Nacional de Mujeres. Recordaron que en todos los gobiernos de distintos colores ha habido desapariciones y feminicidios sin que la autoridad tenga acciones efectivas para eliminar la violencia en contra de las mujeres.

Las mujeres zapatistas señalaron que están viviendo problemas al interior del territorio rebelde a causa de paramilitares. “Acá tenemos muchos problemas por razón de los paramilitares que ahora son del partido Morena, y antes fueron del PRI, el PAN, el PRD y el Verde Ecologista.

En un comunicado anterior habían hecho un llamado para movilizarse el 08 de marzo y portar un listón negro en protesta por los feminicidios.

“La lucha por la vida es esencial a toda la humanidad, y no necesita el permiso de nadie porque lo traemos en la sangre. Y si alguien piensa que la lucha por la vida de las mujeres es golpista o de derecha o gobiernista o izquierdista o antigubernamental o es de un color, pensamiento o religión, pues entonces es que defiende la muerte. Si se enteran de otra asesinada, primero preguntan de qué color es su piel, su partido, su religión: y según si es su contrario pues entonces mal hablan, pero no de los asesinos, sino de la mujer víctima”.

En esta ocasión también anunciaron que el 08 de marzo realizarán encuentros en los caracoles zapatistas y una acción simbólica de iniciar el Paro Nacional de Mujeres el 09 de marzo encendiendo luces en este territorio.

“El día 8 de marzo, van a mirar y a sentir nuestros dolores y nuestras rabias. Y el día 9 los machistas patriarcales se van a preocupar de qué estamos pensando o planeando o sintiendo, porque no lo van a saber, que sea no nos van a mirar. ¿Qué tal que nos organizamos más y mejor? Porque a veces, del dolor y la rabia no sigue la desesperación o la resignación. Puede ser que siga la organización”.

