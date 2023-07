Zoé presenta actualización del caso Aitana

El director general del IMSS dijo que con un grupo técnico a Nivel Central están trabajando en relación a tres aspectos e investigaciones importantes, como los contratos adquiridos con la empresa SITRAVEM, la adquisición de los elevadores Itra, y lo que sucedió durante el día del accidente

Aquínoticias Staff

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, actualizó cómo va el caso de los hechos sucedidos en el Hospital General de Zona N°. 18, de Playa del Carmen, Quintana Roo, la noche del 10 de julio.

Al respecto, este martes informó que, entre los acuerdos a los que se llegó con el Consejo Técnico del IMSS, está el brindar atención médica, seguro de salud y acompañamiento psicológico permanente al núcleo familiar de la pequeña Aitana y becas educativas para sus hermanos mayores (de 17 y 20 años).

Así como, “medidas económicas que atienden a la esfera efectiva, y medidas económicas que atienden la esfera material. Por petición expresa de la familia, estas no las haré públicas. Además, medidas de no repetición y de memoria. Con estos acuerdos aprobados, el domingo viajé a Tinum, en Yucatán, para reunirme el lunes con el sr. Patricio y la señora Karina, papá y mamá de Aitana. Ahí pude informarles personalmente de estas medidas y reiterarles las condolencias de todo el IMSS”, relató en un video publicado en sus redes sociales.

Robledo compartió que durante esta visita, “don Patricio me dijo: póngase en mi lugar. Yo confío en que si los resultados de las investigaciones le satisfacen a usted, que también es papá, y lo dejan tranquilo a usted, me dejarán tranquilo a mí, si no es así, yo tampoco lo estaré. Tiene razón don Patricio, tienen que conocerse las causas del suceso, tiene que haber justicia, establecerse responsabilidades, tiene que haber medidas de no repetición. Esto no puede volver a ocurrir en ninguna parte del país

Por otro lado, resaltó que con un grupo técnico a Nivel Central están trabajando en relación a tres aspectos e investigaciones más importantes: La primera, una investigación sobre los hechos de ese día -(esto incluye las horas previas al accidente, cuando personal de la empresa de mantenimiento acudió al hospital)-. En segundo lugar, en la investigación de los contratos que desde enero de 2019 diversas delegaciones del IMSS le dieron a SITRAVEM S.A. de C.V., la empresa a la que demandaron, y también, una investigación sobre la adquisición de los elevadores marca ITRA, que ocurrió en 2016.

Sobre estos y otros aspectos, dijo que han estado muy cercanos a la Fiscalía General de la República y han colaborado con la coordinación de Servicios Periciales y también con los peritos de Seguridad Industrial Forense. “Por la memoria de Aitana, por la tranquilidad de la familia, por la certeza de todas y todos los derechohabientes, esto no va a quedar impune”, destacó.

“Aquí tenemos que dar con todos los responsables, tenemos que ir tope a donde tope, y yo me aseguraré de que reciban la sanción que en justicia les corresponde”. Concluyó diciendo que continuarán informando sobre los avances del caso.