Zonas arqueológicas de Chiapas siempre abiertas

Checa cuáles son los días, horarios y costos para recorrer estos sitios arqueológicos incluso cuando no estés de vacaciones

Lucero Natarén / Aquínoticias

Chiapas tiene una diversidad de zonas arqueológicas, muchas de ellas todavía sin explorar, que puedes visitar en esta temporada vacacional o cuando lo desees. Te presentamos cuáles son los sitios a los que puedes acudir y que tiene bajo su resguardo el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Si deseas saber cuáles son las zonas arqueológicas abiertas al público y en el estado, así como sus horarios y costos de acceso, sigue leyendo.

En Tonalá, Iglesia Vieja tiene entrada libre, en horario de lunes a domingo de 8 a las 17 horas.

La zona arqueológica Chiapa de Corzo también tiene entrada libre, de lunes a domingo de las 8 a las 17 horas.

Chinkultic, ubicada a unos 55 kilómetros de Comitán, también tiene entrada libre, de lunes a domingo de 8 a las 17 horas.

El centro ceremonial, político y religioso del Soconusco durante casi mil años, Izapa, sí tiene costo, debes cubrir una cuota de 70 pesos, y visitar el sitio de miércoles a domingo desde las 8 horas hasta las 17.

Bonampak no es un sitio por el que el INAH cobre, sin embargo, la comunidad si solicita un pago de 90 pesos para acceder al sitio, el cual puedes recorrer de lunes a domingo, desde las 8 horas hasta las 16:30.

Enclavada en la Selva Lacandona, Yaxhilán es una zona arqueológica que puedes visitar de lunes a domingo desde las 8 a las 14:30 horas. El INAH no cobra el acceso, pero la comunidad sí, y cuesta 35 pesos.

Palenque es una de las zonas arqueológicas que podrás visitar próximamente a través del Tren Maya. Este sitio está disponible de lunes a domingo desde las 8:30 horas hasta las 17. El costo es de 90 pesos.

Si has escuchado de Tenam Puente, pero no has ido, debes saber que este sitio se ubica a unos 13 kilómetros al suroeste de Comitán, rumbo a La Trinitaria. Tienes del lunes al domingo de las 8 horas hasta las 17 para recorrerlo. Únicamente debes cubrir la cuota de acceso por 70 pesos.

Toniná, esta zona arqueológica está disponible para todas y todos los visitantes de lunes a domingo, en horario de 8 a las 17 horas. El costo es de 75 pesos.

Y por último, pero no menos importante está Lagartero, una zona arqueológica ubicada al sureste del estado, en el municipio de La Trinitaria. Puedes visitar este sitio libremente y sin costo, de lunes a domingo de 8 a las 17 horas.

Ahora ya sabes qué zonas arqueológicas conocer. ¿Cuáles son las que no haz recorrido?