ZooMAT está de vuelta

Con medidas sanitarias, a partir del 20 de octubre, atenderá exclusivamente a grupos con previa cita

Aquínoticias Staff

El zoológico regional “Miguel Álvarez del Toro” ZooMAT, reabrirá sus puertas a partir del 20 de octubre con estrictas medidas sanitarias, acatando las indicaciones de las secretarías de Salud y de Protección Civil.

Entre las medidas está la atención exclusiva a grupos con previa cita. Cada grupo tendrá un cupo mínimo de 12 personas y máximo de 15; sólo se permitirá el acceso a personas en edades mínima de 12 y máxima de 60 años, el costo individual de entrada será de 35 pesos, y la atención de martes a sábado de 9 a 13 horas.

El procedimiento para agendar una visita es marcar al número 961 639 2977, donde elegirán un día y hora a fin de realizar el recorrido; una vez conformado el grupo de 12 a 15 personas, cada una debe pagar su acceso con el propósito de recibir la confirmación de su cita, el nombre de su grupo, el día, fecha y hora. Los grupos serán nombrados con animales representativos del ZooMAT: Pavón, Jaguar, Guacamaya, Tapir, Cocodrilo, Quetzal, Guaqueque, Nutria y Venado.

La secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, María del Rosario Bonifaz Alfonzo, explicó que se están tomando todas las medidas sanitarias requeridas con el objetivo de cuidar la salud tanto del personal como de los visitantes. Enfatizó que las autoridades sanitarias no permiten el acceso a niñas y niños menores de 12 años, ni a personas adultas mayores de 60.

Además, la funcionaria estatal exhortó a un regreso paulatino a las actividades de forma responsable y con todos los cuidados necesarios, ya que el virus causante del COVID 19 aún está presente, por lo que “debemos cuidarnos para evitar rebrotes”.

Por su parte, el coordinador estatal por el Mejoramiento del ZooMAT, Joe Miceli Hernández, dijo que a diferencia del recorrido habitual, los grupos tendrán un guía en todo el trayecto que despejará las dudas de las y los visitantes.

Agregó que los Museos Cocodrilo, Zoológico, Herpetario de Montaña y Tropical estarán abiertos y podrán ser visitados por los grupos asistentes, mientras que la Casa Nocturna, Aviarios, Arca de Anfibios y Vivario permanecerán cerrados, ya que no cumplen con el espacio que permita una sana distancia.

Los grupos que visiten el Zoomat deberán pasar por arco y filtro sanitario antes de iniciar el recorrido, y al realizarlo deben usar cubrebocas de manera obligatoria, mantener sana distancia, usar gel antibacterial, ropa y zapatos cómodos. No se permitirá la entrada de alimentos ni habrá venta de alimentos o bebidas, por lo cual se recomienda llevar una botella de agua propia, que podrá rellenar. No se permitirá el acceso a personas con algún síntoma o enfermedad infecciosa.