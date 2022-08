ZooMat no exhibirá a ejemplares rescatados del Ajusco

La prioridad para el grupo de especialistas del zoológico, es que los animales tengan una mejor calidad de vida

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

El puma y los dos coyotes rescatados del santuario Black Jaguar-White Tiger por especialistas en mamíferos del Zoológico Regional Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT) de Tuxtla Gutiérrez, no serán exhibidos por el momento en este espacio, ya que se debe asegurar que los animales estén en óptimo estado de salud.

Joe Miceli Hernández, coordinador estatal para el mejoramiento del ZooMAT, dio a conocer que el martes 2 de agosto un grupo de veterinarios del zoológico arribaron a la reserva El Zapotal junto con un puma y dos coyotes, especies que fueron rescatados por maltrato animal del santuario ubicado en el Ajusco de la Ciudad de México.

El coordinador manifestó que tras el llamado de auxilio de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), para atender una situación de maltrato hacía 200 animales realizaron la gestión de rescate de algunas especies ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), institución que determinó vincular a ejemplares de la región, esto con el fin de otorgarles una mejor calidad de vida, ya que los mamíferos se encontraban en malas condiciones.

A pesar de que en el santuario también se encuentran ejemplares como jaguares, que son animales de la región, Miceli Hernández indicó que el zoológico no se pudo hacer cargo de estos animales por tener una población del 100 por ciento de estos felinos.

“También había jaguares… pero no los podíamos recibir porque no tenemos las instalaciones ya para recibir más jaguares, en ese sentido, el puma y los coyotes eran los ejemplares que estaban en el santuario y que podíamos participar en el rescate”, consideró.

Por tanto, informó que los tres ejemplares rescatados se encuentran en el área de cuarentena, donde se mantendrán hasta cumplir un periodo reglamentario de 30 días, en los que se les observará y atenderá para asegurar su buen estado de salud, así como hacerles los estudios médicos pertinentes para que puedan tener la adaptación a su nuevo hogar.

Pasada la cuarentena obligatoria y de ir todo bien, el veterinario manifestó que el ZooMat contempla la posibilidad de ubicarlos en diferentes espacios para su exhibición, aunque dicha determinación tiene que estar acompañada de un largo proceso de adaptación de los animales.

“Todavía no es un hecho que se exhiban, el fondo más que nada fue el rescate. Se definió porque el Zoológico Miguel Álvarez del Toro es regional, y eran en los animales que se encuentran en la zona, no podemos traer leones, no podíamos traer tigres porque no forman parte de la producción que normalmente maneja este zoológico”, refirió.