5 mil 222 personas han solicitado apoyos a Infonavit por pérdida de empleos

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Hasta la segunda semana del mes de junio, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) en Chiapas, tiene el registro de cinco mil 222 personas que han perdido su empleo, ante ello, han solicitado los apoyos que el Instituto ha implementado derivado de la contingencia sanitaria actual.

De las cuales, hasta el mes de junio han podido apoyar al 38 por ciento de ellos, es decir, a dos mil 18 personas que han perdido su relación laboral. Este apoyo consiste en que no van a pagar su mensualidad durante tres meses.

El plazo para solicitar apoyos al Infonavit por la contingencia sanitaria actual, se extendió hasta el próximo 31 de agosto. Los interesados deben acceder a la página: micuenta.infonavit.org.mx llenar un cuestionario y ahí mismo les notifican si es apto para adquirir dicho apoyo.

“No se va a sumar a la deuda total, no se generan intereses, no hay una capitalización como tal, simplemente es un apoyo que autoriza el Infonavit en donde el trabajador no paga absolutamente nada durante tres meses”, dijo Rocío Terán, delegada del Infonavit en Chiapas.