A Estribor / Juan Carlos Cal y Mayor

¿MC: regala o gana Quintana Roo?

En medio de una tormenta por los ataques en su contra, Roberto Palazuelos sigue ascendiendo en las preferencias electorales para ser gobernador de Quintana Roo. Según una encuesta de El Heraldo del 14 de febrero, se encuentra a solo 6 puntos de la candidata de Morena, Mara Lezama, que apenas hace dos meses superaba por encima del 40% a todos sus posibles oponentes. Ahora trae 28% de las preferencias contra 22% de Palazuelos. Y eso que no empieza la campaña.

Este miércoles la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano tendrá en sus manos la decisión de ratificar la única candidatura registrada y con posibilidades de ganar. De rechazarla estaría violando los derechos políticos del actor y empresario en tanto que no existe en estricto sentido ningún impedimento legal para poder participar en la contienda. Voces como la de Patricia Mercado o Martha Tagle dentro de Movimiento Ciudadano han objetado la candidatura de Palazuelos. Lo hacen desde una premisa moral pero no legal.

Dante Delgado tendrá la última palabra para inclinar la balanza. Si deciden rechazarlo prácticamente se quedarían fuera de la contienda pues no cuentan con posibles candidatos para substituirlo. Los partidos políticos no son iglesias. No están para impartir dictados de moralidad sino para competir y para ganar. Así de ese tamaño es la disyuntiva.

Mientras siguen las denuncias mediáticas, pero no legales en contra de Palazuelos. Una empleada que lo demandó laboralmente pero no tuvo la razón legal ahora cobra venganza atacándolo. Un supuesto anterior propietario de su hotel que ahora sale a la palestra pero que por la vía legal nada pudo hacer y ahora recurre al chantaje público. Y finalmente declaraciones de entre las múltiples entrevistas que ha dado a lo largo de su trayectoria dentro de la farándula, pero que tampoco tienen implicaciones legales por más que se las quiera forzar. Insisto en decir que no existe ningún impedimento estrictamente legal que le prohíba participar.

Por eso es que en MC no se pueden andar con rodeos. Entre lo deseable deberían optar por lo posible. La situación lo demanda. No deberían caer en la trampa de los ataques producto del miedo que le tienen a la competitividad electoral del actor. Quieren desbarrancarlo antes de competir y se podría defender en un juicio para defender sus derechos políticos. De esta manera podrían quedar entrampados y perder un tiempo valioso para hacer campaña. Peor aún sería para los militantes de MC en Quintana Roo que hoy están entusiasmados por la posibilidad de ganar y dejarían desamparados.

Si MC se la juega podría ganar una gubernatura más de las dos que ya tiene en Jalisco y Nuevo León. Quintana Roo es un estado estratégico por el ingreso de divisas que genera al país. Es el mayor destino turístico en América Latina. Ya veremos en que termina este embrollo.

La disputa por el PRI en Chiapas

En medio de críticas y cuestionamientos se aproxima la renovación de la dirigencia priísta en el estado. El actual dirigente Rubén Zuarth ha decidido reelegirse y cuenta por lo visto con el alineamiento de la estructura partidista. Al parecer las voces disidentes no acudirán a la convocatoria. La disputa es por la franquicia electoral. No hay un discurso político de cara a la sociedad que permita suponer que quieran recuperar la confianza del electorado. Es exactamente el mismo problema de las demás dirigencias partidistas de oposición donde luego se enquistan sus liderazgos monopolizando el poder manejando a su antojo las prerrogativas. Su rol es competir por el poder a secas.

Nadie en mi opinión está a la altura de las circunstancias que demanda Chiapas. Nadie propone como salir del atolladero en que estamos metidos antes la falta de desarrollo económico en nuestra entidad. Por eso es que la gente ya no cree en los partidos. Por eso el abstencionismo. Distantes de la sociedad civil secuestran las vías de acceso para que los ciudadanos participen. A eso se debe el subdesarrollo político, económico y social que seguiremos padeciendo….