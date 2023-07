Afianzan el bienestar en Las Rosas

En la visita del gobernador Rutilio Escandón por el municipio se inició entrega de apoyos y se realizaron inauguraciones de obras públicas y se fortaleció el trabajo de seguridad

Aquínoticias Staff

En el municipio de Las Rosas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró la rehabilitación del Parque Público Central y encabezó el arranque de la entrega de apoyos a pacientes con trastorno del espectro autista.

«Nuestro deseo es mejorar la calidad de vida de las personas, porque somos un gobierno sensible y humanitario que no los va a dejar solos; tengan la certeza de que seguiremos trabajando junto al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el auxilio y por el bienestar de los sectores sociales que antes estaban en el abandono y no eran tomados en cuenta. Sigamos juntos, pueblo y gobierno, para transformar a Chiapas», apuntó.

En otro momento, la directora general del Sistema DIF Chiapas, Deliamaría González Flandez, agradeció que a través del Ayuntamiento se fortalezcan estas acciones con los servicios que se brindan en la Clínica de Atención al Trastorno del Espectro Autista de Las Rosas, que atiende a 28 niñas y niños, y resaltó que el DIF Chiapas tiene centralizados 846 niñas y niños del estado, y próximamente se contará con instalaciones del Centro Azul que concentrará la parte médica especializada para usuarios de toda la entidad.

Cabe destacar que en su visita a este municipio de la Región Meseta Comiteca Tojolabal, Escandón Cadenas también entregó patrullas eléctricas a la Policía Municipal, donde dijo que, gracias al esfuerzo conjunto y a las inversiones en este rubro, se ha dignificado la labor de las y los policías, pues el objetivo es que cuenten con el equipamiento y la tecnología para realizar sus actividades a favor de la paz y la tranquilidad del pueblo. Asimismo, inauguró la Estación del Centro de Carga Eléctrica de las unidades móviles.