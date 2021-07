Alcohol, drogas, y otras dudas y respuestas sobre las vacunas

El médico especialista en epidemiología, Nibardo Paz Ayar responde todas las interrogantes sobre el consumo de sustancias y la vacunación

Sandra de los Santos / Aquínoticias

El médico especialista en epidemiología, Nibardo Paz Ayar, quien es supervisor de epidemiología del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas responde las dudas en torno a la vacunación contra COVID-19 y la ingesta de alcohol y hasta la mariguana.

Pero, también resuelve otras preguntas que nos hicieron llegar sobre la vacunación. El objetivo de este ejercicio, el segundo que hacemos para resolver las dudas que nos plantean, es que puedan tener información de personas especialistas sobre el tema.

Las preguntas que le hice al médico Nibardo fueron textuales como me las hicieron llegar, pero las respuestas que él me dio son la base de la explicación de cada cuestionamiento con la finalidad de que sea en un lenguaje común.

Necesito viajar fuera del país por mi trabajo y no he podido hacerlo porque la vacuna que me pusieron es CanSino porque soy personal de educación. ¿Puedo ponerme otra marca sin que tenga repercusiones en mi salud? ¿Cómo puedo hacerle para ponerme otra marca?

Hasta este momento la combinación en vacunas está en ensayos clínicos, sin embargo no hay una indicación que se puedan combinar vacunas. Se desconoce, realmente, lo que pueda pasar. La indicación es no aplicarse una vacuna diferente a la que está. Con CanSino la protección que le damos es de seis meses y más.

¿En qué se basa la Secretaría de Salud para afirmar que sólo el 20 por ciento de la población de 40 y más se ha vacunado? ¿Tiene registro del rango de edad de los vacunados en el sector salud y educación?

La Secretaría de Bienestar es la encargada del registro de todas las personas que se vacunan y esa dependencia hace el cruce así que ya está considerado el personal de salud, educación y embarazadas en las cifras que se dan a conocer.

¿Las personas extranjeras que residen en México se pueden vacunar? ¿Qué documentos necesitan?

Se pueden vacunar con el grupo de edad que le corresponda y solo tienen que mostrar el documento que señala que están radicando en el país.

¿Es cierto que la próxima semana se abre la vacunación para los 30-39? No hay una fecha específica, pero sí es probable.

¿Habrá otras promociones para incentivar la vacunación de las personas mayores de 40 años? Se están definiendo nuevas estrategias y se van a ir dando a conocer.

¿Pueden las personas entre los 18 y 39 años de edad de otros municipios irse a vacunar a las zonas indígenas? Lo que solicita la Secretaría Bienestar es una identificación oficial y se revisa que vivan en el municipio o cerca de él.

¿En qué municipios o zonas no se han vacunado? Comunidades rurales e indígenas hay mayor resistencia a ponerse la vacuna.

¿Cuántos días no se puede beber alcohol con Astrazeneca y CanSino?

Es un mito que no se pueda beber alcohol aunque lo recomendable es no hacerlo. Pero, sí se puede. Se pide que no se ingiera alcohol por lo menos un día antes y 48 horas después de la vacuna para así saber bien si las reacciones a la vacuna son por el biológico y no por la ingesta de la bebida. Se puede monitorear mejor a una persona si no bebe alcohol y tener la certeza por qué son sus padecimientos.

¿Qué pasa si bebo alcohol y me vacunan? Ninguno de los estudios que se han realizado señala que se corte el efecto de la vacuna si se bebe alcohol.

¿Qué recomendaciones se solicitan para después de la vacuna? Descanso de 24 horas, evitar el ejercicio y evitar la ingesta de alcohol por al menos 48 horas.

¿Qué recomendaciones son necesarias para antes de la vacuna? No acudir en ayunas porque después se desmayan, pero por falta de alimentos y no por una cuestión adversa de la vacuna. No es necesario tomar vitaminas o suplementos alimenticios para recibir el biológico.

¿Algún medicamento debe suspenderse con la vacuna o puede generar una cuestión alérgica? Ningún medicamento se debe de suspender. Se deben de seguir consumiendo de manera normal después de la vacunación.

¿Cómo sé si soy alérgica a la vacuna? No podría saber si es alérgica con la vacuna hasta no estar en contacto con el biológico.

¿Qué sucede si me vacuno y soy consumidor habitual de mariguna? Puede vacunarse. La recomendación sería la misma que con el alcohol. No consumir por lo menos 24 horas antes y 48 horas después.

¿Me puedo vacunar si estoy menstruando? Sí. No hay ningún problema.

¿Alguna enfermedad se puede agravar por la vacuna? No, ninguna. Hay personas que traen descontrolada de por sí la diabetes o la presión y se han vacunado y no les pasa nada, aunque, lo más recomendable es que estén controlados.

¿Hasta cuántos días son los efectos de la vacuna? Un máximo de 48 horas si persiste alguna molestia hay que acudir a un centro de salud para revisar si no se trata de otra enfermedad que haya coincidido.

¿La vacuna puede generar problemas de nervios? No es muy frecuente, pero se han presentado casos de personas que se ponen muy nerviosas o le dan ataques de ansiedad, pero es porque tienen miedo a las agujas o vienen ya muy nerviosas.

La campaña “va de nuevo” que busca vacunar contra el COVID-19 a todas las personas mayores de 40 años continúa así que puedes acercarte a cualquier centro de vacunación.