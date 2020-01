Alerta: al menos 25% de diagnósticos médicos son erróneos

El coordinador estatal de servicios médicos de la Cruz Roja Mexicana, delegación Chiapas, Javier Sánchez Avendaño, indicó que el diagnostico apresurado es una negligencia médica común, lo cual podría poner en riesgo la vida del paciente

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

El diagnóstico incorrecto de síntomas es una negligencia médica común, y esto puede generar un daño grave al paciente al ser tratado de manera incorrecta o bien, el padecimiento que realmente tiene, no es tratado y éste puede empeorar.

El coordinador estatal de servicios médicos de la Cruz Roja Mexicana, delegación Chiapas, Javier Sánchez Avendaño, indicó que en promedio del 20 al 25 por ciento de los diagnósticos médicos son erróneos y las patologías más frecuentes son las de origen abdominal y ginecológicas.

“El año pasado hubo muchos problemas relacionados con salmonelosis, en el IMSS, en el Issstech, pero eso era por un mal diagnóstico, un mal tratamiento y a veces la gente colabora en no hacer lo correcto”, dijo.

En casos más graves, los diagnósticos erróneos pueden empeorar una enfermedad. Por ejemplo, si algún tipo de cáncer no se detecta en la etapa primaria, puede esparcirse por todo el cuerpo. Esto complica las opciones de tratamiento y puede reducir la posibilidad de recuperación de un paciente.

Por ello, Sánchez Avendaño recomienda a los médicos no emitir un diagnóstico hasta no haber agotado todos los procesos para detectarlo y a los pacientes, no auto medicarse y acudir con un especialista al primer síntoma de dolor.