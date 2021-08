AMLO rechaza Carta Compromiso para regreso a aulas; no le avisaron, dice

El presidente considera que asistir a la escuela y el cuidado debe ser voluntario, no obligatorio, por lo que firmar o no dicho documento no debería ser obstáculo; madres y padres de familia se muestran renuentes a las clases presenciales tras la publicación de la lista sugerida de útiles escolares

Lucero Natarén / Aquínoticias

Luego de la polémica causada por la aparente obligatoriedad sobre la carta responsiva también llamada carta compromiso de corresponsabilidad que es parte del decálogo establecido por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el regreso seguro a aulas, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que no es obligatorio o no debería serlo como requerimiento para que un alumno sea permitido en clases.

En lo que respecta a la implementación de la carta, el mandatario aseguró que no tuvo nada que ver. “Fue una decisión de abajo. Si me hubiesen consultado hubiese dicho no. Somos libres”. «Si van los niños a la escuela y no llevan la carta, no le hace”, reiteró el titular del Ejecutivo.

Por otra parte, López Obrador aseveró que el regreso a clases presenciales no es obligatorio ni para las y los docentes. “Si hay maestros que no quieren dar clases porque tienen preocupaciones, pues no hay problema”; aunque adelantó que la SEP ya está en dialogo con los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para que el inicio del nuevo ciclo escolar siga en marcha.

“¿La lista de útiles escolares incluye tanque de oxígeno?

Tras la publicación de la lista sugerida de útiles escolares para el nivel básico y para el nuevo ciclo escolar, por parte de la SEP, personas en redes sociales no faltaron en presentar su descontento y preocupación por el inminente regreso a los planteles educativos de manera presencial.

Un usuario hizo la siguiente observación: Faltó oxímetro, concentrador de oxígeno y/o tanque de oxígeno, seguro de gastos médicos que cubra COVID”, en referencia a la lista de útiles requerida.

“Que la Secretaría de Educación empiece por dotar material de desinfección para todas las escuelas del estado!! Es una irresponsabilidad de la SE el inicio de clases en pleno desarrollo de la pandemia, su tercera ola”, reclamó otro usuario ante el comportamiento del virus en todo el país.

No faltó también la polaridad sobre la lista publicada, pues mientras algunos usuarios, presuntos docentes, aseguraron que eran pocos los útiles solicitados frente a las necesidades reales, otras personas sugirieron de forma sarcástica que si eran los materiales que el gobierno iba a dotar gratuitamente a sus hijos, dando a entender que es una presión más sobre ellos como madres y padres.

La siguiente es la lista de útiles escolares sugerida por la SEP: