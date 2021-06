Análisis a Fondo / Francisco Gómez Maza

El impacto de la COVID-19

Las empresas –no los empresarios- están sufriendo

El domingo 6 de junio, en juego el futuro de la 4T

El domingo venidero habrá elecciones en México; se juega el futuro de la 4T, y con éste el futuro de los mexicanos. O se fortalece el proceso de cambio, o volvemos a “más de lo mismo” recetado por los grupúsculos detentadores de los grandes medios de producción, por supuesto con el apoyo de la derecha extranjera, del Departamento de Estado, del Fondo Monetario Internacional etc.

Pero hoy no hablaremos de si peligra la mayoría morenista en la Cámara de Diputados. Las encuestas – yo no creo mucho en ellas – aseguran que el partido del Presidente, Morena, retendrá la mayoría de las 500 curules del palacio legislativo de San Lázaro. No lo puedo saber. Quién lo sabe, como dicen los franceses. Allá los y las videntes. Los leedores de naipes. Claro. Por supuesto: Los que están a la derecha del becerro de oro presumen de ver el futuro. Algunos periodistas, algunos ya viejitos como yo, dan por hecho una masacre de parte de “más de lo mismo” sobre la cabeza del actual gobierno. Y es que odian a López Obrador. Y le van a poner muchos obstáculos hasta que entregue la banda presidencial a su sucesor, en 2024, que obviamente será morenista, porque ni PRI, ni PAN y menos la chiquillería que mama de la derecha tienen una figura de madera presidenciable. Así que tendrán que seguir jodiéndose, llorando como plañideras.

Pero vayamos al grano de hoy: El impacto de la covid-19 sobre las empresas, que es puntualmente medido por el INEGI. De las encuestas que levanta este instituto, puede colegirse que el golpe de la pandemia, junto con los millones de contagios y los miles de muertos, ha sido muy agresivo, demoledor, con las empresas:

Disminución de ingresos, baja en la demanda, escasez de insumos y/o productos, son los más devastadores efectos.

La ECOVID-IE estima que, de 1.873,564 empresas en el país, 85.5% ha tenido alguna afectación a causa de la pandemia. En la segunda edición, la proporción fue de 86.6% y en la primera, de 93.2 por ciento.

La disminución de los ingresos fue el principal tipo de afectación reportado por 73.8% de las empresas; también la baja en la demanda (50.2%) así como la escasez de los insumos y/o productos (29.2 por ciento). El 16.6% de las empresas aplicaron cierres temporales o paros técnicos; en la segunda edición de la encuesta la proporción fue de 23.1% y en la primera, de 59.6 por ciento.

Para la primera y segunda edición el cierre o paro técnico de las empresas fue de 18 días en promedio, mientras que para esta tercera edición fue de 15 días. En la reciente edición de la ECOVID-ED 97.4% de las empresas admitió haber implementado medidas sanitarias. Para la segunda edición la proporción fue de 96.1% y en la primera edición, de 86.7 por ciento.

Del total de empresas, en esta edición 3.8% señaló haber recibido apoyos; en la segunda edición 5.9% de las empresas obtuvo algún tipo de ayuda y en la primera edición la proporción fue de 7.8 por ciento.

La encuesta arroja que las empresas consideran que la política de apoyo que más se requiere para hacer frente a la pandemia es la relacionada con los apoyos fiscales (66.3%). La transferencia de efectivo es la segunda política de apoyo con mayor porcentaje (34.1%).

Las expectativas de los ingresos para los próximos seis meses, considerando un escenario regular, 28.7% de las empresas espera un aumento en sus ingresos. En cambio, 53.8% contestó que sus ingresos permanecerán igual y 17.5% piensa que sus ingresos disminuirán. De las empresas que tuvieron menor acceso a servicios financieros, el primer obstáculo que han enfrentado son las altas tasas de interés, con 51.5%; el segundo obstáculo es la falta de disposición de proveedores para otorgar crédito, con 44.5%, y el tercer obstáculo se debe al alto riesgo de no poder pagar los adeudos, con 38.2% de empresas afectadas.