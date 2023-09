Análisis a Fondo / Francisco Gómez Maza

Samuel García puede ganarle a Ebrard

· El excanciller ya no tiene ninguna opción

· Samuel puede ir por Movimiento Ciudadano

Cuál es la diferencia entre Samuel García Sepúlveda, actual gobernador de Nuevo León, y el salinista Marcelo Ebrard Casaubón. Parece que el tiktokero regio podría lograr la candidatura presidencial del MC del amigazo del ex canciller de México, muy a pesar de que su mujer sea un personaje al estilo de las antiguas primeras damas del conservadurismo mojigato, de pompa y circunstancia.

A propósito, un periódico de los grandes, grandes de tamaño, no de calidad, publicó ayer la noticia con muy mala leche: El gobernador Samuel García Sepúlveda reiteró su intención de ir por la presidencia de la República. como candidato del partido Movimiento Ciudadano; sin embargo, señaló que espera el permiso de su esposa Mariana Rodríguez Cantú, para que lo deje “ir por la grande”.

Pero a Ebrard Casaubón, en contrario, algo le ocurre a estas alturas del partido: buen canciller por no decir que excelente, pero más político rabioso, como un niño de pecho, y mal compañero de partido, no obstante que no requiera del permiso de su esposa. Al parecer, su amigo Dante Delgado no lo considera, ni lo considerará ya, por algo será, para que le dé a Movimiento Ciudadano los votos que éste necesita para reafirmar su registro electoral.

Y lo peor de todo es que Marcelo aún no se decide a aceptar todas las reglas y la disciplina partidista, que aparentemente ya había aceptado cuando se registró como miembro de Morena, para mantenerse en este Movimiento con la esperanza de lograr revertir el proceso de selección democrática, que fue ganado por “esa señora” como dijo el excanciller cuando perdió ante la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.

Como dicen en mi datcha, Marcelo se quedará sin poder beber ni chicha (un refresco a base de pulque) ni limonada, tanto en su propio partido, el Morena, como en el de su amigote, el exgobernador veracruzano. Y por supuesto que no aceptará ninguna invitación de la derecha panista porque ahí estaría al arbitrio, por una parte, de la “inteliyencia” de la derecha, comandada por el Señor X, y bajo la batuta electoral de la Señora X, cuya inteligencia natural no le llega ni a las orejas a Marcelo.

Entre tanto, como lo publicó La Jornada de Baja California, en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León, entre gritos de “Presidente, Presidente”, el gobernador tiktokero confirmó su interés por buscar la presidencia de México. El mandatario estatal, sin embargo, señaló que su esposa, la titular de “Amar a Nuevo León”, Mariana Rodríguez Cantú, no le ha dado permiso para ir “por la grande”. Aunque aclaró que se mantiene con esa intención. García Sepúlveda, les indicó a los presentes que aún no es tiempo para el proceso electoral.

Y como buen mandilón, que no feminista, Samuel dijo: “Mariana todavía no me deja irme por la grande, pero ahí voy, ahí ando. Tranquilos, todavía no es proceso electoral”, resaltó a las personas que le empezaron a gritar “Presidente, Presidente”. La verdad es que ya le ganó a Ebrard. A éste ya no le gritan presidente y menos ahora que el INE impuso una multa a las señoras de su equipo de campaña por usar recursos públicos para apoyarlo.