Ante anuncio del retorno a clases presenciales, ciudadanía se inconforma

Secretaría de Educación presume posible deserción escolar de 20 mil estudiantes de nivel básico

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

El regreso a clases presenciales de manera escalonada en Chiapas, está programado para el próximo 30 de agosto de 2021 y concluiría el 28 de julio de 2022.

Se estima que alrededor de 1 millón 422 mil niños, niñas y adolescentes se estén reincorporando a sus actividades de forma presencial, sin embargo, el proceso se llevará a cabo de manera escalona en las 22 mil escuelas del nivel básico (entre particulares y públicas) de Chiapas.

Este anuncio provocó que padres y madres se inconformaran ante dicha posibilidad, argumentando que no existen condiciones para retornar a clases, ante el aumento de casos COVID en Chiapas y en el país.

José Apolinar Velasco Villarreal, cuestionó sobre quiénes proporcionarían los insumos de limpieza para sanitizar las escuelas. «¿Está garantizada el agua potable en todas las escuelas de Tuxtla Gutiérrez y Chiapas?», preguntó.

Mientras que, Gabriel Escobar, indicó que; «no hay condiciones para el regreso a clases no hay agua ni insumos».

José Luis Hernández De León, Subsecretario de Educación Federalizada dijo que, del total de escuelas, únicamente seis mil han recibido kits de limpieza para tener todas las condiciones de seguridad para este retorno, quienes llevarán a cabo la sanitización de los centros educativos los días 11, 12 y 13 de agosto.

“Quién los va a adquirir, los fondos, eso habrá que verlos entre las autoridades que estarán participando, la Secretaría de Educación estará garantizando de acuerdo a sus economías la donación de kits, en muchos casos lo están haciendo los Ayuntamientos, con economías de escuelas que son solventes”, dijo el subsecretario de Educación Federalizada.

La Secretaría de Educación, reconoció que no en todas las instituciones del estado se pudo llevar a cabo de manera correcta la modalidad a distancia, por ello la importancia de regresar a clases presenciales y es que, se presume una posible deserción escolar, ya que durante el ciclo escolar 2020-2021 alrededor de 20 mil 13 alumnos y alumnas de preescolar, primaria y secundaria no fueron reinscritos, es decir, 1.4 por ciento de los niños y adolescentes no recibieron clases durante el último periodo educativo.

“No necesariamente se dieron de baja sino se perdió comunicación, ese será parte del trabajo que nuestros compañeros docentes tendrán que hacer previo al regreso de las actividades”, explicó Hernández De León.