Ante los ojos de Dios todos somos iguales

Los conceptos de la sociedad actual todavía se basan en tiempos de antaño, según la perspectiva psicológica sobre el prejuicio constante de género y las tendencias que esta tiene sobre una sexualidad sosegada por esta misma que ve que todo se encuentra fuera de una norma social y moral, pueda ser que esto todavía tenga raíces teología y sea guiada por esta misma, ya que en algunas religiones y en algunos casos las tendencias sexuales y preferencias de esta misma se ven como un a enfermedad psicosomática que la cura puede ser dura, cruel y drástica.

Sexualidad y autoaceptación

Una de las cosas más confusas que estudia en gran parte la psicología es las modalidades del comportamiento de los individuos, ya que como es conocido por los amantes de este ámbito educacional y con el fin de auto comprensión se puede decir que Psico – mente y Logia – lógica, dos palabras de origen griego componen una de las más completas profesiones como así complejas que tiene como objetivo estudiar diferentes fenómenos en el comportamiento humano y aceptar esto como así también el de ser el eje principal en la adaptación de los individuos en la sociedad, y en este caso es algo más confuso, ya que para las personas que sus preferencias sexuales se inclinan hacia el mismo género, el punto de vista de la sociedad es diferente.

Es importante que los individuos los cuales sufren de estos percances por parte de la sociedad puedan adaptarse mejor a una sociedad la cual ellos no pertenecen, por otra parte existen países en los cuales los gobiernos hacen lo posible para que estos individuos se sientan pertenecientes y que forman parte de esta misma.

Encerrado en un cuerpo que no es mío

¿Muñecas o Soldaditos de Plomo?

Si nos ponemos a analizar psicológicamente el modo de comportamiento de los infantes a temprana edad, podemos darnos cuenta que en algunos casos las preferencias resaltan a la vista, en otras palabras este comportamiento por las preferencias se puede detectar a temprana edad, según estudios efectuados en las grandes universidades de Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, en la facultad de Psicología, pudieron observar que algunos infantes se atraen por juguetes pertenecientes al sexo opuesto, por ejemplo y esto es un caso verídico, en Alemania, un joven dijo en una entrevista: “me siento aprisionado en un cuerpo que no me pertenece”, lo que da a pensar mucho sobre si de verdad debe ser considerado como una enfermedad según la teología, o simplemente un juego de la genética.

Hormonas y una mala jugada

Otro novel mas elevado, el cual es acreditado por mucho médicos de diferentes universidades a nivel mundial, es el desarrollo hormonal de los individuos, esto es conocido en terminología medica como Disforia de Genero, el cual explica que es la incomodidad por parte del individuo, el cual siente que algo no concuerda con su identidad de genero y el sexo con el que nació, no es un trastorno psicológico, es un fenómeno biológico y genético, en algunas personas esto causa una gran incomodidad y por miedo a como la sociedad lo catalogara no se atreven a “salir del closet”, viven una vida normal, se casan, tienen hijos, sin embargo adentro esto causa un gran daño en las neuronas y estos mismos sufren de depresiones constantes.

¡Basta Ya! – todos somos iguales

El siglo XX fue la puerta de la revolución de género, en la cual no solo se debatía sobre la igualdad de género entre el hombre y la mujer, sino también, la aceptación de la idea que hombres, mujeres, trans genero, lesbianas y homosexuales, todos son iguales, y para esto se creo la marcha por los derechos de la sociedad LGBT, con cánticos como: “Ante los ojos de Dios todos somos iguales”, “igualdad de género es como igualdad de raza”, es cierto, la sociedad de a pocos se va acostumbrando a esto como así también las entidades más problemáticas que tienen fuertes lazos teológicos se van haciendo de idea de esta igualdad y van aceptando estas tendencias sexuales y menos viéndolos como un defecto de la sociedad, sin embargo esto todavía está en proceso y tomará tiempo asimilar la idea totalmente.

Podemos dar un ejemplo, esta es la ciudad de San Luis Potosí que ahora habla sobre esto y demuestra su aceptación hacia la sociedad LGBT, es cierto no todos los ciudadanos la aceptan con entusiasmo, sin embargo podemos decir que para un país como México que es ferviente y creyente del Cristianismo, Catolicismo, esto es un gran paso.