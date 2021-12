Asesoría Legal / Julio César Zamudio

Violencia contra los animales

La baja cultura de los mexicanos hace que se lleve a cabo diariamente maltrato animal, por lo regular los mexicanos que viven en un nivel socio económico medio – bajo son personas que no tienen valores, y, que diariamente son personas que por lo regular maltratan a sus animales de una u otra manera, en estas fechas navideñas no es correcto ni ético regalar gatitos ni perritos a ningún menor de edad, ya que los niños no están capacitados para tener una responsabilidad de cuidar a un animalito, son seres vivos que merecen respeto, y si los padres no enseñan a sus menores hijos de cómo cuidar un ser vivo, entonces los animalitos estarían en peligro en manos de niños rebeldes que en la mayoría de las ocasiones golpean a los cachorros, la culpa no es de los menores, la culpa es de padres irresponsables que creen que con regalar un animalito a sus menores hijos en temporada decembrina los van a atener contentos, no es así, un animal no es un juguete, es un ser vivo que debe ser respetado y protegido, al menos, tengo el honor de haber pedido hace cerca de 10 años que los animales fueran retirados de los circos mediante los medios de comunicación y expuesto al Congreso de la Unión, y se llevó a cabo, sin embargo, queda aún mucho por hacer por los animales en general, algunos Estados del país usan a los caballos para pasear gente turísticamente, les pido atentamente a todas las personas que NO se suban a un carruaje turístico que tenga un caballo, eso es maltrato animal, cambiar a calandrias eléctricas como se ha venido haciendo es lo mejor, erradicar toda forma de violencia contra los animales, en nuestro país se puede observar toda forma de violencia contra los animales, otro punto también es que a los cerditos les engrapan las orejas y los tienen sufriendo todo tiempo hasta que son destinados a los sacrificios para que el ser humano lo consuma, mi pregunta es, ¿Qué pasaría si a un humano le engrapan las orejas y les asignan un numero? ¿Qué pasaría si a un humano le ponen una huella con fierro como lo hacen con las vacas? Todas las vacas son tatuadas para identificar a que rancho pertenecen, creo debe haber otra forma de identificación sin hacer sufrir a los animales.

Ciudad de México y Estado de México ocupan el primer lugar en desapariciones de perros y gatos en las calles, responsables, algunas taquerías que operan de las 7 de la tarde a las 5 de la mañana, estratégicamente así se hace porque trabajan fuera de horario de oficina y es muy difícil que un supervisor de salubridad o PROFECO investiguen de que carne es la que los taqueros venden, incluso, municipios del país que operan con perreras deben dejar de hacerlo, ya que a la semana de haber recogido un perro lo sacrifican o lo venden a los carniceros y taqueros que son los especialistas en cortes finos de carnes, no generalizo con las carnicerías y taquerías, pero si hay carne de perro revuelta con la de res o puerco, aquellos que son muy dados a comer tacos callejeros ya ni efecto les hace la diferencia de carnes porque sus estómagos ya se impusieron a consumir todo tipo de carne sin saber lo que comen, los gatos también son sacrificados y son vendidos como mixiotes, y es que, los mixiotes son de conejo originalmente, la textura de la piel de conejo y la de gato es exactamente la misma, en las ferias se dan estas situaciones porque son vendedores temporales y es cuando aprovechan a revolver carne de gato con la de conejo, se debería supervisar los alimentos que se venden al interior de las ferias.

Las personas en general maltrata a sus perros dejándolos en las azoteas creyendo que ellos no sufren pues los ven como unos “simples animales”, los animales también pasan fríos, hambre, sed, etcétera, la mayoría de las personas de los niveles socioeconómico medio – bajo les dan únicamente las sobras a sus animales de lo que comen, e incluso, hay quienes se atreven a tener varios perritos y solo les dan un puño de alimento al día porque su economía no da para más, son los perritos los que sufren al pasar hambres, sed y maltrato como regaños, patadas y abandono por parte de sus dueños, hay que aprender a ser responsables, si tienes una mascota, amala como a tu familia.

Los burros y caballos son utilizados en varios municipios del Estado de México para recoger basura, aparte de que dan un mal aspecto es denigrante usar a estos animalitos para caminar y caminar por varias colonias desde que amanece hasta que anochece, estas personas deben ir a prisión solo por el hecho de maltratar a los animales, las autoridades locales y estatales no deben permitir usar caballos y burros para el traslado de personas turísticamente ni para recoger basura en las colonias de los municipios del Estado de México, los municipios de dicho Estado son los que más perros callejeros tienen debido a la falta de ética y responsabilidad de sus dueños, y es que, a nivel nacional se debe también visitar todos los parques naturales y zoológicos donde tienen a los animales para su revisión médica y verificar que efectivamente les estén dando de comer correctamente, ya que por lo regular las administraciones de los zoológicos se quedan con el dinero destinado a los alimentos para los animales, hay animales que están muy flaquitos debido a que solo les dan de comer una sola vez al día y eso, no es una comida completa ni sana, se debe supervisar constantemente los zoológicos, trabajo de campo, no de escritorio, gobierno de los 3 niveles deben activar inmuebles para el cuidado de animalitos callejeros y alimentarlos, no matarlos, ellos son seres vivos que merecen una vida digna llena de respeto, hay que amar a los animales en general, no hay que maltratarlos, seamos unidos a favor del apoyo a los animales, si alguien ve que maltrata un animal hay que denunciarlo para que lo metan a prisión pues los animales también tienen derechos, la gente ignorante es quien tacha a un animal de fino y a otro le dicen “corriente”, viven en su ignorancia y así mueren, siendo unos ignorantes