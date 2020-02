Barrio San Roque pudo ser la acrópolis de la cultura zoque

El investigador Eliseo Linares Villanueva explicó que para descubrirlo es necesario la realización de excavaciones para encontrar restos prehispánicos. Hasta 1960 todavía se podían apreciar restos arqueológicos en el icónico barrio

Ana Lizbeth Leyte / Aquínoticias

El Barrio San Roque podría ser la Acrópolis de la Cultura Zoque, o al menos, es lo que suponen algunos arqueólogos. Hasta 1960 todavía se podían apreciar restos arqueológicos en San Roque.

Para los sitios de relevancia Zoque, las construcciones más importantes se ubicaban sobre calzadas y en su alrededor las plazas principales, que en este caso podría ser la plaza central de Tuxtla Gutiérrez y el área que comprende la catedral de San Marcos y el Palacio de Gobierno.

La arqueología de Tuxtla tiene como base los trazos de una ciudad prehispánica, donde los zoques construyeron sus principales asentamientos en una calzada dividida en cuatro rumbos, como lo hacían los grandes asentamientos de Centro América.

“Habría que hacer excavaciones y estar atentos en las obras municipales por si sale algún resto arqueológico, no lo hemos hecho pensando que Tuxtla Gutiérrez, fue un pueblo de baja jerarquía y que no dejo restos arqueológicos o los que había fueron destruidos y no definitivamente si están allá abajo”, indicó Eliseo Linares Villanueva, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

El investigador explicó que para descubrirlo es necesario la realización de excavaciones para encontrar restos prehispánicos los cuales podrían incluso ser cubiertos con ventanas arqueológicas especiales a fin de que el público en general pueda observarlas.