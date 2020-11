Causa controversia mural de jaguar pintado en zona prohibida por el INAH

En San Cristóbal de las Casas el Colectivo 300 pintó un mural en la fachada de un conocido hotel

Sandra de los Santos

La pintura de un jaguar en el hotel San Carlos del municipio de San Cristóbal de las Casas, que fue realizado por el Colectivo 300, ha causado controversia debido a que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha solicitado que sea borrado porque está dentro de la zona que es patrimonio cultural.

El Colectivo 300, que es conformado por jóvenes de San Cristóbal de las Casas, ha realizado intervenciones en diferentes lugares y nunca habían sido sancionados; sin embargo se le pidió al hotel borrar el mural porque se encuentra en una zona en la que no puede haber intervenciones sin el aval del INAH.

El jaguar fue pintado por el artista Iober Alarcón Santillana, quien pidió al INAH llegar a un acuerdo que permita que su pintura continúe en el hotel ubicado en la Calle Clemente Robles y esquina Crescencio Rosas en el centro de San Cristóbal.

El argumento del colectivo es que en esa zona se han realizado otras intervenciones que no están permitidas tanto de propaganda electoral, anuncios comerciales, grafiti artístico y no artístico y no ha sido borrado.

Los jóvenes del colectivo han realizado otras intervenciones y tienen como tema principal la fauna y flora de Chiapas. En ni una de ellas han cobrado, las personas que aceptan que sus muros sean pintados apoyan con materiales y los alimentos de quienes pintan.

El INAH advirtió a los empresarios del hotel que de no ser borrado el mural serían multados.