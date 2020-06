Celeridad del Tren Maya en Chiapas, una “burla” para sobrevivientes de Acteal

A través de un comunicado la organización civil “Las Abejas”, se dirigió al presidente de México, exigiendo el esclarecimiento de diversos crímenes y denunciando que por años no se les ha escuchado

Lucero Natarén / Aquínoticias

La organización civil “Las Abejas” de Acteal conjuntamente con La Sexta Ejido Bachajón, emitieron un pronunciamiento este jueves, horas después de que el presidente de México y el gobernador del estado dieran el banderazo de inicio al proyecto del Tren Maya en Chiapas, desde Palenque.

Mediante el comunicado exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador, que se priorice la justicia antes que la construcción del tren, demandas que, según ellos, por años han permanecido sin respuesta.

“Libertad a los presos políticos de San Sebastián Bachajón y de México, justicia por la Masacre de 45 indígenas tzotziles en Acteal, justicia por el asesinato de Juan Vázquez Guzmán y Juan Carlos Gómez Silvano, cumplimento de los Acuerdos de San Andrés” manifestaron en el documento.

Externaron su desaprobación por el proyecto “estrella” de la cuarta transformación. Además, remarcaron que esta obra, como otras, no las han solicitado, ni tampoco avalado. Ante esto, indígenas tzotziles, tzeltales, choles, entre otros, se han amparado en defensa de su tierra.

“[…] Un tren que solo despoja nuestras tierras y territorios, […] nuestra identidad de pueblos originarios (y) remata mercantilizando el nombre de nuestros antepasados llamando “Maya” un proyecto de infraestructura cuando ningún pueblo originario del sur sureste peticionó”.

En referencia a que para ellos, los megaproyectos han traído despojo y muertes, recordaron el asesinato de Juan Vázquez Guzmán, durante el mandato del exgobernador Manuel Velasco Coello. Vázquez organizaba a su pueblo tzeltal del ejido San Sebastián Bachajón en contra de la imposición del establecimiento de una caseta de cobro en la entrada de Cascadas de Agua Azul.

Otra de las injusticas que recorgaron es que por defender su tierra y territorio, tres ejidatarios de San Sebastián Bachajón, fueron víctimas de represión policiaca y detenciones arbitrarias. Hasta la fecha, Santiago Moreno Pérez, Manuel Moreno Jiménez y Victorio Moreno Jiménez siguen presos. Y hace dos meses le hicieron del conocimiento del hecho a la Secretaría de Gobernación.

En el caso de los sobrevivientes de la masacre de Acteal, estos no han encontrado verdad, justicia y tampoco se les ha realizado la reparación integral del daño recibido. Expresaron que es una “burla” que después de 22 años no han tenido respuesta del gobierno y sólo bastó un año para dar el banderazo de inicio de la construcción del tren.

“Destacamos que nuestro rechazo al proyecto Tren Maya no solamente porque no participamos en su diseño y planeación sino porque no es la demanda histórica de los pueblos indígenas de México, la justicia por la Masacre de Acteal, el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés siguen pendientes”, concluyeron.