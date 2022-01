Chiapanecos que contrajeron COVID-19 por segunda ocasión aseguran que la vacuna aminora síntomas

Carlos Pedraza, quien contrajo COVID-19 por segunda ocasión, invita a la población a vacunarse, pero también utilizar obligatoriamente el cubrebocas

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Si ya te ha dado COVID-19, no significa que no puedas volver a reinfectarte, sin embargo, el contar con el esquema de vacunación sí marca una importante diferencia entre los casos graves y hospitalizaciones.

Carlos Pedraza, es un periodista en Chiapas, que no supera los 40 años ha adquirido por segunda ocasión el virus, sin embargo, la primera vez que se enfermó no contaba con ninguna dosis de la vacuna COVID-19; los síntomas que presentó fueron intensos y se prolongaron durante casi dos semanas.

“Yo me imaginé que iba a ser igual que la primera vez que me dio el COVID el año pasado, que fueron 10 días de pura fiebre, pero a partir del tercer día que me detectaron el virus, que fue el jueves de la semana pasada y hasta ahorita estoy estable, yo pienso que sí las vacunas y los anticuerpos están haciendo su chamba”.

En este 2022, nuevamente contrajo el virus, no obstante, las dos dosis de la marca AstraZeneca que le aplicaron durante los meses del año anterior, han hecho que los síntomas sean leves y, sobre todo, de menor duración.

“Yo sinceramente con esos dos días que me puse mal, me desesperé porque dije va a ser lo mismo y estas vacunas no me van a hacer efecto, pero al tercer día se vio la respuesta de los biológicos o porque tengo las dos dosis, decirles que no tengan miedo sí vamos a enfermarnos, pero si tienen las vacunas va a ser leve”.

Pese a ello, el aislamiento continuará hasta cumplir las dos semanas y cerciorarse de que el virus se haya ido y así no infectar a más personas, por ello, además de recomendar a la población a vacunarse, también pidió utilizar obligadamente el cubrebocas.