Chiapas no está dispuesta a otra baja por dengue

En el marco del regreso con fuerza de esta enfermedad al continente, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas instaló el Comando estatal e interinstitucional para asegurar el abordaje sectorial en el control de esta y otras arbovirosis

Aquínoticias Staff

Tras el regreso del dengue con fuerza en todo el continente, sobre todo, en América Latina, el gobernador Rutilio Escandón resaltó la importancia de mantenerse unidos en el cuidado de la salud.

Es así que a través de la toma de protesta de sus integrantes, el mandatario instaló el Comando estatal e interinstitucional para asegurar el abordaje sectorial en el control del dengue y otras arbovirosis.

“Debemos atenderlo con urgencia, corresponsabilidad y compromiso, no debe haber más bajas por esta enfermedad y en nuestras manos está atender estos asuntos de la salud. Todas y todos los que estamos aquí, tenemos liderazgo porque el pueblo confía en nosotros y no podemos fallar, no vamos a escatimar ningún recurso, pueden esperar otros proyectos, pero la salud no, es urgente”, expresó en el marco del Día Internacional contra el Dengue.

Luego de resaltar el acompañamiento del Gobierno Federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario estatal entregó reconocimientos y estímulos al personal de salud a pocos días de que se conmemorara el Día del Trabajador de Vectores, por lo que destacó el esfuerzo que realizan: “Sin importar el clima, no desisten en su tarea de cuidar la salud de las y los chiapanecos, muchas gracias por ese compromiso”.

Por su parte, el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, precisó que día a día, se sesiona caso por caso para la atención y seguimiento a la protección del pueblo chiapaneco al cual exhortó a limpiar sus hogares; asimismo, convocó a la Red de Municipios por la Salud a seguir contribuyendo en las acciones de descacharrización, lo cual evite la reproducción de los mosquitos transmisores del dengue, el zika y el chikungunya.