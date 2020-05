Cinco recomendaciones para aprovechar las clases en línea

La pedagoga y docente Karla Selene Estrada Alcázar nos explica los pros y contra de las clases a distancia y nos da algunos consejos para asimilar mejor el aprendizaje en lo que resta del ciclo escolar

Lucero Natarén / Aquínoticias

Desde el inicio del confinamiento por COVID-19 en Chiapas, los cambios en la vida cotidiana no se hicieron esperar. Un claro ejemplo es el sector educativo, el cual hasta ahora parece no lograr encontrar su camino, pese a haber optado por las clases a distancia y decidir culminar el ciclo escolar de esta manera.

La pedagoga Karla Selene Estrada Alcázar, también secretaria académica de la Facultad de Humanidades en la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), expuso qué tan eficaz es la enseñanza virtual con respecto a la presencial, además explicó que sucede actualmente con el personal docente en comparación con el estudiantado en la entidad bajo las condiciones de confinamiento.

La docente de la licenciatura en la modalidad virtual de Tecnologías de Información y Comunicación (Tics) aplicadas a la educación, cuenta que la enseñanza virtual es una modalidad buena para formar, pero tiene ciertos requerimientos. Quien vaya a tomarlas e impartirlas necesita tener:

– Buena organización del tiempo por parte de la persona

– Autodisciplina para poder dar dedicación al trabajo que esta implica, “ya que no es una carga de trabajo light”.

– Se debe tener un buen diseño de actividades y recursos y fechas para que el estudiante no tenga problemas para acceder a los temas, entender las instrucciones, disponer de los apoyos. “Si contamos con estas condiciones eficaces, el estudiante tendrá un alto grado de aprendizaje significativo”, dijo.

Estrada Alcázar comenta que han constatado que los estudiantes que cursan la modalidad a distancia, desde un principio, logran trabajar proyectos de investigación, de tesis y llegan a defender muy bien lo que aprendieron en su examen profesional. Por ello, si existe un cuidado de todos estos aspectos, las clases virtuales se convierten en una opción educativa muy buena.

Con respecto a la situación que padecieron miles de estudiantes al mudar sus clases presenciales a lo virtual, cuenta que si habrá repercusiones debido a que fue una decisión que tomaron las autoridades educativas de improviso.

“Se tomaron medidas de emergencia de buenas a primeras, por ello muchas cosas no estaban consideradas, en cuanto a qué actividades se realizarían en esa modalidad, la mecánica del trabajo, las consideraciones en cuanto a qué pasa cuando las y los jóvenes no cuentan con conectividad a internet o equipos”. También hay maestros que no manejan todas las tecnologías, narra.

La pedagoga mencionó que probablemente el aprendizaje y formación de los estudiantes se verá afectada aproximadamente en un 60 por ciento, “porque no se planificó como se debe hacer según la metodología de diseño didáctico para la modalidad a distancia”.

No todo está perdido, pues gracias al trabajo realizado a inicios del ciclo escolar, llevarán teorías y prácticas. Maestros al igual que alumnos se han tenido que enfrentarse a usar tecnologías que nunca habían utilizado, comentó.

La pedagoga y docente presenta cinco recomendaciones para quienes estén aprendiendo en casa.

– Hay que organizar el tiempo (la educación a distancia requiere organización y dedicación, no es cualquier cosa. Es un proceso como cualquier otro).

– Tratar de tomar capacitaciones alternas sobre el manejo de tecnologías (Google y Telmex académico están brindando cursos gratuitos para que se adquiera más competencias digitales y tecnologícas).

– Mantener constante comunicación con sus profesores (informar a las autoridades escolares si tienen algún inconveniente con sus docentes, si estos “no dan señales de vida”).

– Cuidar la salud (estar en casa impacta en el ánimo si se hacen otras actividades como ver televisión, estar en computadora o desvelarse).

– Buscar asesorías por parte de maestros que imparten clases en materias sobre tecnologías (si tienen dudas sobre hacer o aprender algo nuevo).