Claudia hace suyo el compromiso de atender tema del agua en SLP

La precandidata de la 4T recordó la presa de la que, afirmó, se robaron el dinero los gobiernos neoliberalistas

Aquínoticias Staff

Desde Matehuala, San Luis Potosí, Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata única a la presidencia de la República por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), adelantó su fiesta navideña junto a militantes y simpatizantes.

En dicha reunión no dejó pasar por alto la oportunidad para recordar una presa que prometieron construir en tierras potosinas y la cual nunca fue un hecho por el desfalco de los recursos para su edificación por parte de gobiernos neoliberales. Así mismo, aprovechó para asumir el compromiso del tema del agua.

’’Vamos a atender el tema del agua aquí en el Altiplano, de aquella presa que se robaron el dinero’’, aseguró.

Por otro lado, puntualizó que con la continuidad de la Cuarta Transformación se puede asegurar que tanto en San Luis Potosí, como en todo México se vivan tiempos en los que la prioridad sea ayudar a quienes menos tienen, pues destacó que ese debe ser el principal objetivo de los gobiernos, contrario a lo que sucedía en el pasado, donde los privilegios era lo más importante.

‘’Los gobiernos no deben robar, los gobiernos no deben de andar con privilegios, los gobiernos deben vivir en la justa medianía, que el recurso del gobierno que son nada más y nada menos que los impuestos del pueblo, regresarlos al pueblo con obras públicas, que no crezca el gobierno, el dinero del pueblo es para el pueblo’’, aseveró.

En el encuentro con militantes y simpatizantes de Matehuala, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, presidenta estatal de Morena, puntualizó que en San Luis Potosí toda la militancia se encuentra lista para que en unidad la Cuarta Transformación continúe por todo lo largo y ancho del país con el liderazgo de Claudia Sheinbaum.

En este mismo sentido, el presidente estatal del Partido Verde Ecologista de México en San Luis Potosí, Eloy Franklin, destacó que en el estado todos trabajarán tocando puerta por puerta y recorriendo cada calle para garantizar que la Cuarta Transformación tenga un segundo piso.