Cómo evitar las estafas crediticias

Las ofertas de créditos son muy populares, incluso en redes sociales, saber cómo identificar a los estafadores, te ayudará a no ser una víctima

Lucero Natarén / Aquínoticias

Ante el evidente bombardeo en redes sociales de supuestas ofertas de créditos que buscan atraer a las y los usuarios que necesitan este servicio, sobre todo con la crisis económica actual, es importante saber cómo evitar las estafas a través de herramientas de identificación de fraudes.

La Comisión Nacional para Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), pone a disposición de la ciudadanía el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (Sipres) el cual permite obtener información relativa a las instituciones financieras.

Cabe destacar que el Sipres ofrece la información mínima que se requiere conocer de cada institución financiera para el efecto de su contratación, tales como su ubicación y contacto, estatus administrativo, capital social, conformación de su órgano de administración, principales actos corporativos, entre otra información relevante.

Gracias a la base de datos, sólo con escribir el nombre de la supuesta institución financiera y la entidad en la cual se encuentra, es posible identificar si esta, ya que, de no encontrarse en el Registro, significa que no se trata de una Institución Financiera “real” o, de alguna forma no es confiable ante la Condusef. Por ello, antes de contraer un crédito, se debe comparar y asegurar que la institución financiera que elija esté dada de alta en el Sipres.

La importancia de verificar que la empresa a la cual se le contrataran los servicios crediticios radica en que, al estar en el SIPRES, y ocurrir una irregularidad, la Condusef podrá llamar a la institución financiera a un procedimiento conciliatorio, además de poder brindar mejores estrategias de orientación a las y los usuarios con respecto a estos servicios, lo cual contribuirá al fomento de la cultura financiera y el sano desarrollo del Sistema Financiero Nacional.

En caso de haber sido víctima de este tipo de fraudes financieros, puede presentar su queja en línea ante la Condusef, en el Portal de Queja Electrónica.