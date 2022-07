Compras de pánico de gas LP: gaseras niegan haya desabasto, aunque sí hay escasez

Largas filas realizaron tuxtlecos este fin de semana para rellenar tanques de gas doméstico, pero sólo les permitían 200 pesos

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Una de las principales empresas de Chiapas que distribuyen gas LP, confirmó la escasez del producto, no obstante, señaló que aún no se registra un desabasto y por ello, pidieron a la población no realizar compras de pánico, sin embargo, la población ha hecho caso omiso y en multitud han acudido a realizar sus compras, algunos incluso, rellenan más de un tanque de gas.

Al menos en la estación ubicada en la Calzada al Sumidero y 12 norte de Tuxtla Gutiérrez, decenas de personas desde temprana hora realizaron filas para rellenar sus tanques, algunos acudieron como regularmente lo hacen y otros más, ante el temor de que el producto se agote – sobre todo, quienes se dedican al sector restaurantero-, acudieron para prevenirse.

“Supuestamente dicen que todo está resulto que ya hay gas es toda la República, pero venimos hay mucha gente y me pregunto, por qué no hay pues y no avisan, mire cuánta gente, están surtiendo, esperemos que alcance”, dijo Cesar Enríquez, consumidor frecuente de Gas LP.

“Nosotros tenemos un restaurante, solicité el servicio de gas estacionario, pero me dijeron que no tienen por eso me estoy previniendo porque no sea que me vaya a quedar sin gas”, expresó Juan Carlos Gutiérrez, restaurantero.

Cabe mencionar que la escasez se comenzó a registrar en San Cristóbal de Las Casas, en donde se informó que habría sido a consecuencia del bloqueo que permaneció por más de 24 horas en la carretera SCLC-Tuxtla Gutiérrez, sin embargo, en las últimas horas, las empresas distribuidoras habían informado que esta situación se deriva por el mantenimiento en las instalaciones de Pemex, problema que prevén quede resuelto a la brevedad.