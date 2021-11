Conductor de ruta 73 nuevamente hospitalizado a 4 meses de accidente

Rubén Esteban Juárez Cameras, conductor de ruta 73-01, continúa grave y su familia endeudada por gastos médicos y sin recibir apoyo

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Rubén Esteban Juárez Cameras, joven de 23 años que viajaba como copiloto y era chófer en el turno de la tarde de la unidad 73-01, la cual, se quedó sin frenos cuando bajaba del acceso principal de la Colonia Chapultepec, a cuatro meses de lo acontecido, continúa grave de salud, hospitalizado y su familia sin recursos económicos y sin recibir apoyo del dueño de esta unidad, el transportista Julio Chong, ni de las autoridades.

Traumatismo raquimedular, fue el diagnóstico de Juárez Cameras, sin embargo, han surgido otras complicaciones a su salud, motivo por el cual tuvo que ser hospitalizado en una clínica particular, sin embargo, debido a que su familia ya no podía solventar los gastos pues la deuda incrementó hasta los 70 mil pesos, fue recibido en el hospital Gilberto Gómez Maza, sin embargo, los deseos de vivir de Rubén, parecen esfumarse.

“Mi hijo está desesperado, no quiere vivir, que ya para qué. Ya no sé qué decirles, a quien hablarle, hemos pedido con el gobernador, el presidente que nos apoye en agilizar, que hagan lo más pronto posible porque yo ya no puedo con los gastos, esos 70 mil me los prestaron, pero tengo que devolverlo y no he empezado a pagar”, dijo María Reyna Cameras Gumeta, madre de Rubén.

Piden al propietario de esta unidad, el transportista Julio Chong, ayudar con los gastos médicos, ya que, aunque actualmente se encuentra hospitalizado en un nosocomio público, anteriormente se encontraba en una clínica particular recibiendo oxígeno y asistencia médica, que a raíz del accidente el pasado mes de julio, el joven ha necesitado; traumatismo raquimedular, fue su diagnóstico

“Pido que si no nos van a apoyar con los gastos, pues al menos que den una indemnización, una pensión porque él ya no va a poder trabajar”, pidió la señora Reyna Cameras.