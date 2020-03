Coronavirus espanta a padres en Chiapas

Tras confirmarse el primer caso de COVID-19 en la entidad la asistencia en nivel preescolar disminuyó. La directora de la Escuela Preescolar Alberto Chanona Rodríguez, pidió no caer en pánico y seguir las instrucciones de salud

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Luego de anunciarse el primer caso de COVID-19 (coronavirus) en Chiapas, autoridades educativas y de salud recomendaron a la población implementar medidas de higiene y no caer en pánico.

Ante el primer caso confirmado de coronavirus en la capital del estado, Patricia Ortiz, directora de la Escuela Preescolar Alberto Chanona Rodríguez, dijo que a pesar de que la Secretaría de Educación Pública Estatal (SE) desmintió la versión sobre la presunta suspensión de clases, en dicho centro educativo sí se reportó una disminución de asistencia por parte de los alumnos, este lunes 2 de marzo del 2020.

Mencionó que en el preescolar se detectó una baja de alrededor de 30 por ciento de asistencia, por lo que invitan a que los niños y niñas sigan acudiendo a la escuela con normalidad.

Por ello, llamó a los padres y madres de familia a ser precavidos y acudir al médico si su hijo o hija presenta sintomatologías relacionadas con el virus.

“Como de un 30 por ciento, es considerable… nosotros continuaremos acá, retomando los hábitos de higiene y colocar el gel antibacterial a los chiquitines”, dijo,

Por su parte, Javier Arturo Sánchez Avendaño, coordinador estatal de servicios médicos de la Cruz Roja Mexicana en Chiapas (CRM), indicó que la organización inició este lunes con la gira de charlas por la prevención del coronavirus e influenza.

Expuso que con estas actividades se busca dar a conocer a la población estudiantil tales enfermedades, como los síntomas que se presentan y, sobre todo, las recomendaciones que hay que seguir.

“Se implemente que, por lo pronto, no el contacto físico, que los niños se saluden en las mejillas, la mano, que incluso sea la parte de evitar que, si van a estornudar, cubrirse con el antebrazo para que no se propague vía aérea el virus”, resaltó.