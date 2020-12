Denuncia falta de atención y omisión de FGE

Agredida ha recibido amenazas de muerte, sin embargo, la Fiscalía de la Mujer no atienden sus demandas

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Marina Fernández, originaria de Tuxtla Gutiérrez, denunció ante la Fiscalía General del Estado, agresiones y amenazas de muerte por parte de la pareja sentimental de su hermana, desde 2019, las autoridades no han dado seguimiento a la denuncia, por lo que hizo el llamado a que este sujeto sea presentado ante la justicia.

Explicó que son siete mujeres integrantes de su familia que han sido violentadas por el mismo agresor y la Fiscalía General del Estado no ha actuado.

“He sido violentada en mis derechos por la fiscalía de la mujer, el cual denuncié en el 2017 a un agresor que es todavía en este momento pareja sentimental de una de mis hermanas, fui agredida físicamente, pero mi denuncia no prosiguió en ese momento, me dijeron que él no era mi esposo, no era mi pareja y que por eso no podía proseguir”, denunció Marina Fernández.

Afirma que el agresor ha llegado a su negocio y la ha amenazado de muerte y aunque ha pedido el auxilio de las autoridades, no hay avances en este caso.

La respuesta que la Fiscalía le ha dado es que su hermana -actual pareja sentimental del agresor- tiene que presentar la denuncia, sin embargo, padece de sus facultades mentales y aunque han comprobado con documentos este hecho, las autoridades no realizan ninguna investigación al respecto.

Tuxtla Gutiérrez, es uno de los siete municipios con Alerta de Violencia de Género desde 2016; el último feminicidio registrado en la capital chiapaneca fue el 29 de noviembre, la víctima había pedido auxilio a los vecinos del edificio en el que fue asesinada, los vecinos llamaron al 911, los policías acudieron al lugar, pero no actuaron porque la puerta del inmueble estaba cerrada, horas más tarde encontraron el cuerpo de la víctima.