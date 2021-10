Denuncian que elementos de tránsito «cazan» a automovilistas para infraccionarlos

Población pide que se verifiquen irregularidades, pero también que brinden apoyo cuando se requiera

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

En Tuxtla Gutiérrez es común ver a elementos de tránsito permanecer durante parte de su jornada laboral alrededor de las zonas donde está permitido estacionarse y pagar a través de los parquímetros, verificando que el papel que conductores deben poner a la vista no exceda el tiempo por el cual han pagado.

Lo anterior, aparentemente con la intención de levantar infracciones al haberse excedido el tiempo pagado, o bien, también es común ver a agente de tránsito colocarse en zonas estratégicas donde frecuentemente los automovilistas infringen una ley e inmediatamente le marcan el alto para hacerle saber su irregularidad.

“Por muy pequeñas que sean las situaciones ellos quieren poner mano dura y eso no se vale… hay lugares donde se necesitan y no están, cuando uno quiere el apoyo, se tardan mucho o no llegan”, reprochó Juan Vázquez, conductor de un taxi.

“Ellos nada más se dedican a amolar al automovilista, hay momentos en que se necesita el tránsito en cruces donde no hay semáforos, ahí deberían estar, nada más andan viendo para obtener un extra”, dijo Sebastián Juárez, automovilista que esperaba dentro de su unidad a su hija que realizaba un trámite en la Torre Chiapas.

Señalaron que pese a estar presentes en sitios específicos cuando ocurre un accidente de tránsito o en vialidades congestionadas o sin semáforos, éstos brillan por su ausencia, por ello, la molestia y denuncia ciudadana, que si bien, piden que sí verifiquen irregularidades, también brinden apoyo cuando se requieren.